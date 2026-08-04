Mediolan pożegnał Franco Baresiego. Tysiące kibiców oddały hołd legendzie AC Milan

Czerwono-czarne sztandary przed bazyliką

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Bazylice Świętego Ambrożego, patrona Mediolanu. Przed świątynią zgromadziły się tysiące osób, które chciały oddać hołd zmarłemu 31 lipca, w wieku 66 lat, wybitnemu obrońcy.

Pierwsi kibice pojawili się w okolicach bazyliki już kilka godzin przed rozpoczęciem mszy. Wielu z nich miało na sobie koszulki AC Milan z numerem 6, z którym Baresi przez lata występował na boisku. Nad tłumem powiewały wielkie czerwono-czarne flagi i klubowe sztandary.

Na jednej z kamienic w pobliżu świątyni zawisł transparent z napisem: „Nieśmiertelna legenda, niezrównana ikona, której sztandar nigdy nie przestanie powiewać. Żegnaj, Kapitanie”.

Koledzy z Milanu ponieśli trumnę kapitana

Trumna Franco Baresiego została przykryta białymi i czerwonymi różami. Za ołtarzem umieszczono sztandary AC Milan, Interu Mediolan oraz Serie A.

W uroczystościach uczestniczyło wielu byłych piłkarzy „Rossonerich”. W bazylice pojawili się między innymi Paolo Maldini, Marco van Basten, Pietropaolo Virdis, Mauro Tassotti, Alberico Evani, Giovanni Galli, Nevio Scala, Angelo Colombo, Marco Simone i Riccardo Montolivo.

Po zakończeniu ceremonii dawni klubowi koledzy wynieśli trumnę Baresiego z bazyliki na ramionach. Zgromadzeni przed świątynią kibice pożegnali swojego kapitana okrzykami i brawami.

„Był kapitanem przez wielkie K”

Włoski minister sportu Andrea Abodi podkreślił przed rozpoczęciem mszy, że Baresi pozostawił po sobie dziedzictwo, które powinno być kontynuowane.

– Zawsze starał się łączyć klasę i styl z prostotą swojego zachowania. Przynależność do rodziny Milanu, a także do świata piłki nożnej jako całości, jest powodem, dla którego jest kochany przez wszystkich, a nie tylko przez kibiców tego klubu – powiedział minister.

O sportowej wielkości zmarłego mówił również opat bazyliki, ksiądz Carlo Faccendini.

– Franco był mistrzem. Wszyscy uznajemy jego klasę, wytrwałość i siłę. Był Maradoną wśród obrońców, najlepszym obrońcą wszech czasów, jak czytaliśmy w ostatnich dniach. Doceniamy jego przywództwo, był kapitanem przez wielkie „K” – podkreślił duchowny.

Zaznaczył, że historia Baresiego to nie tylko liczne trofea i wielkie sukcesy, ale także porażki oraz gorzkie łzy, które są nieodłączną częścią sportu.

Symboliczne pożegnanie przez Giuseppe Bergomiego

Pierwsze czytanie podczas mszy powierzono Giuseppe Bergomiemu, byłemu piłkarzowi Interu Mediolan i wieloletniemu reprezentantowi Włoch.

Bergomi i Baresi występowali razem w drużynie narodowej. W lutym, podczas inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina, wspólnie nieśli również płomień olimpijski. Baresi był już wówczas poważnie chory.

Franco Baresi przez lata pozostawał symbolem AC Milan klubu, z którym związał całą swoją seniorską karierę. Dla kolejnych pokoleń kibiców pozostanie wzorem kapitana, przywódcy i jednego z najwybitniejszych obrońców w historii futbolu.