Dziennik.pl logo

Lech faworytem, Górnik i Jagiellonia przed trudnymi starciami. Polskie kluby wracają do walki o Europę

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 13:59
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Lech faworytem, Górnik i Jagiellonia przed trudnymi starciami. Polskie kluby wracają do walki o Europę
Lech faworytem, Górnik i Jagiellonia przed trudnymi starciami. Polskie kluby wracają do walki o Europę/PAP
Pięć polskich zespołów rozegra w środę i czwartek pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który podejmie mistrza Wysp Owczych – KI Klaksvik. Znacznie bardziej wymagających rywali mają Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok.

Lech musi otrząsnąć się po bolesnym odpadnięciu

W Poznaniu zupełnie inaczej wyobrażano sobie tegoroczną rywalizację w europejskich pucharach. Celem mistrzów Polski był awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, jednak zespół odpadł już na pierwszej przeszkodzie.

Lechici rozpoczęli dwumecz z Aarhus GF od efektownego wyjazdowego zwycięstwa 4:1. W rewanżu przed własną publicznością roztrwonili jednak przewagę, przegrywając po dogrywce 1:4, a następnie ulegając Duńczykom 3:4 w serii rzutów karnych.

Teraz poznańska drużyna powalczy o awans do Ligi Europy. Jej rywalem będzie KI Klaksvik, czyli mistrz Wysp Owczych.

Choć przeciwnik może wydawać się egzotyczny, ma już spore doświadczenie w europejskich rozgrywkach. W sezonie 2023/24 farerski klub dotarł do fazy grupowej Ligi Konferencji, w której zremisował 0:0 z Lille i pokonał Olimpiję Lublana 3:0. KI wielokrotnie odpadało z pucharów dopiero po wyrównanych dwumeczach, dogrywkach lub seriach rzutów karnych.

Lech bez trenera i z zamkniętą trybuną

Mistrzowie Polski przystąpią do spotkania bez trenera Nielsa Frederiksena. Szkoleniowiec został zdyskwalifikowany przez UEFA za opóźnienie rozpoczęcia rewanżowego meczu z Aarhus.

Europejska federacja ukarała również poznański klub za odpalenie pirotechniki podczas spotkania z Duńczykami. Na czwartkowy pojedynek zamknięta zostanie druga trybuna stadionu, nazywana „Kotłem”.

W przypadku awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Lech zagra ze zwycięzcą dwumeczu FC Thun – Vikingur Reykjavik.

Górnik przed trudnym wyjazdem do Budapesztu

Znacznie trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze. Wicemistrzowie Polski, którzy odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów, zmierzą się na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt.

Węgierski klub jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek tamtejszego futbolu. W poprzednim sezonie niespodziewanie przegrał jednak rywalizację o mistrzostwo kraju z Gyor ETO FC. Ferencvaros zajął drugie miejsce w lidze, ale zdobył krajowy puchar.

W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Europy zespół z Budapesztu wyeliminował holenderskie Twente Enschede, wygrywając pierwszy mecz 2:1 i remisując w rewanżu 2:2.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w środę na Węgrzech. W przypadku awansu drużyna trenera Michala Gasparika zmierzy się w kolejnej rundzie z tureckim Trabzonsporem.

Rangers FC na drodze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok rozpoczyna udział w Lidze Europy od trzeciej rundy eliminacyjnej. Trzeci zespół poprzedniego sezonu ekstraklasy trafił na Rangers FC, uznawany za drugą siłę szkockiego futbolu.

Drużyna z Glasgow również dopiero na tym etapie rozpoczyna rywalizację w Lidze Europy. W piątek Rangersi zainaugurowali krajowe rozgrywki remisem 1:1 z Dundee FC.

Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek w Białymstoku. Zwycięzca dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji zmierzy się z lepszym zespołem z pary Larne FC – Iberia 1999 Tbilisi.

Awans do kolejnej rundy Ligi Europy będzie miał dodatkowe znaczenie. Zwycięzcy trzeciej rundy zapewnią sobie bowiem co najmniej udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Raków podejmie wicelidera ligi szwedzkiej

Raków Częstochowa i GKS Katowice rywalizują w eliminacjach Ligi Konferencji. Aby dostać się do fazy zasadniczej rozgrywek, oba zespoły muszą wyeliminować jeszcze po dwóch przeciwników.

Częstochowianie podejmą w czwartek Hammarby IF. Drużyna ze Sztokholmu wcześniej rywalizowała w eliminacjach Ligi Europy, z których została wyeliminowana przez Anderlecht Bruksela.

Hammarby znajduje się w dobrej dyspozycji. Na półmetku szwedzkich rozgrywek zajmuje drugie miejsce w tabeli. Zwycięzca tego dwumeczu w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

GKS zagra w Miszkolcu. W kolejnej rundzie może czekać Atalanta

GKS Katowice zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Ze względów organizacyjnych izraelski zespół rozgrywa mecze w roli gospodarza w węgierskim Miszkolcu.

Hapoel w poprzedniej rundzie wyeliminował bułgarski Łudogorec Razgrad. Zwycięzca rywalizacji z GKS-em w następnej fazie trafi na włoską Atalantę Bergamo, w której składzie znajduje się Nicola Zalewski.

Program meczów polskich drużyn

5 sierpnia, środa

Liga Europy: Ferencvaros Budapeszt – Górnik Zabrze, godz. 20.15

6 sierpnia, czwartek

Liga Europy: Jagiellonia Białystok – Rangers FC, godz. 18.00

Liga Europy: Lech Poznań – KI Klaksvik, godz. 19.00

Liga Konferencji: Raków Częstochowa – Hammarby IF, godz. 19.00

Liga Konferencji: Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, godz. 20.00, mecz w Miszkolcu

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Jagiellonia BiałystokLech PoznańEuropejskie PucharyGórnik Zabrze
Powiązane
Kamil Małecki bohaterem otwarcia Tour de Pologne. Wielki dzień w rodzinnych stronach
Kamil Małecki bohaterem otwarcia Tour de Pologne. Wielki dzień w rodzinnych stronach
Mauricio Pochettino zostaje na dłużej. Poprowadzi USA do mundialu 2030
Mauricio Pochettino zostaje na dłużej. Poprowadzi USA do mundialu 2030
UEFA uderza w Lecha i Górnika. Wysokie kary i zamknięte trybuny
UEFA uderza w Lecha i Górnika. Wysokie kary i zamknięte trybuny
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLech faworytem, Górnik i Jagiellonia przed trudnymi starciami. Polskie kluby wracają do walki o Europę »
Zobacz
|
Iran,Aur,Israel,Ke,Darmiyan,Aik,Hypothetical,World,War,Ka
Przepowiednie siostry Łucji. Ta jedna dotyczyła III wojny światowej i losów Polski
Nowa Cupra Raval
Polacy kupują 667 aut dziennie. Koncern nokautuje cenniki rywali. Oto nowe auto za mniej niż 100 tys. zł
Wałerij Załużny, Załużny
Wałerij Załużny: "Nigdy do NATO nie wstąpimy". Generał wskazał skuteczniejszy sojusz
Kaczyński, Morawiecki
Morawiecki zdradza plany Kaczyńskiego z pandemii. To chciał przeforsować prezes PiS
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Wskazał nowy cel Moskwy. "Putin dąży do całkowitego zniszczenia"
TV Republika
Bojkot TV Republika. Miłosz Kłeczek na cenzurowanym
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj