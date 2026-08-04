Lech faworytem, Górnik i Jagiellonia przed trudnymi starciami. Polskie kluby wracają do walki o Europę

Lech musi otrząsnąć się po bolesnym odpadnięciu

W Poznaniu zupełnie inaczej wyobrażano sobie tegoroczną rywalizację w europejskich pucharach. Celem mistrzów Polski był awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, jednak zespół odpadł już na pierwszej przeszkodzie.

Lechici rozpoczęli dwumecz z Aarhus GF od efektownego wyjazdowego zwycięstwa 4:1. W rewanżu przed własną publicznością roztrwonili jednak przewagę, przegrywając po dogrywce 1:4, a następnie ulegając Duńczykom 3:4 w serii rzutów karnych.

Teraz poznańska drużyna powalczy o awans do Ligi Europy. Jej rywalem będzie KI Klaksvik, czyli mistrz Wysp Owczych.

Choć przeciwnik może wydawać się egzotyczny, ma już spore doświadczenie w europejskich rozgrywkach. W sezonie 2023/24 farerski klub dotarł do fazy grupowej Ligi Konferencji, w której zremisował 0:0 z Lille i pokonał Olimpiję Lublana 3:0. KI wielokrotnie odpadało z pucharów dopiero po wyrównanych dwumeczach, dogrywkach lub seriach rzutów karnych.

Lech bez trenera i z zamkniętą trybuną

Mistrzowie Polski przystąpią do spotkania bez trenera Nielsa Frederiksena. Szkoleniowiec został zdyskwalifikowany przez UEFA za opóźnienie rozpoczęcia rewanżowego meczu z Aarhus.

Europejska federacja ukarała również poznański klub za odpalenie pirotechniki podczas spotkania z Duńczykami. Na czwartkowy pojedynek zamknięta zostanie druga trybuna stadionu, nazywana „Kotłem”.

W przypadku awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Lech zagra ze zwycięzcą dwumeczu FC Thun – Vikingur Reykjavik.

Górnik przed trudnym wyjazdem do Budapesztu

Znacznie trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze. Wicemistrzowie Polski, którzy odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów, zmierzą się na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt.

Węgierski klub jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek tamtejszego futbolu. W poprzednim sezonie niespodziewanie przegrał jednak rywalizację o mistrzostwo kraju z Gyor ETO FC. Ferencvaros zajął drugie miejsce w lidze, ale zdobył krajowy puchar.

W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Europy zespół z Budapesztu wyeliminował holenderskie Twente Enschede, wygrywając pierwszy mecz 2:1 i remisując w rewanżu 2:2.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w środę na Węgrzech. W przypadku awansu drużyna trenera Michala Gasparika zmierzy się w kolejnej rundzie z tureckim Trabzonsporem.

Rangers FC na drodze Jagiellonii

Jagiellonia Białystok rozpoczyna udział w Lidze Europy od trzeciej rundy eliminacyjnej. Trzeci zespół poprzedniego sezonu ekstraklasy trafił na Rangers FC, uznawany za drugą siłę szkockiego futbolu.

Drużyna z Glasgow również dopiero na tym etapie rozpoczyna rywalizację w Lidze Europy. W piątek Rangersi zainaugurowali krajowe rozgrywki remisem 1:1 z Dundee FC.

Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek w Białymstoku. Zwycięzca dwumeczu w czwartej rundzie eliminacji zmierzy się z lepszym zespołem z pary Larne FC – Iberia 1999 Tbilisi.

Awans do kolejnej rundy Ligi Europy będzie miał dodatkowe znaczenie. Zwycięzcy trzeciej rundy zapewnią sobie bowiem co najmniej udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Raków podejmie wicelidera ligi szwedzkiej

Raków Częstochowa i GKS Katowice rywalizują w eliminacjach Ligi Konferencji. Aby dostać się do fazy zasadniczej rozgrywek, oba zespoły muszą wyeliminować jeszcze po dwóch przeciwników.

Częstochowianie podejmą w czwartek Hammarby IF. Drużyna ze Sztokholmu wcześniej rywalizowała w eliminacjach Ligi Europy, z których została wyeliminowana przez Anderlecht Bruksela.

Hammarby znajduje się w dobrej dyspozycji. Na półmetku szwedzkich rozgrywek zajmuje drugie miejsce w tabeli. Zwycięzca tego dwumeczu w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Żalgirisem Wilno lub Hajdukiem Split.

GKS zagra w Miszkolcu. W kolejnej rundzie może czekać Atalanta

GKS Katowice zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Ze względów organizacyjnych izraelski zespół rozgrywa mecze w roli gospodarza w węgierskim Miszkolcu.

Hapoel w poprzedniej rundzie wyeliminował bułgarski Łudogorec Razgrad. Zwycięzca rywalizacji z GKS-em w następnej fazie trafi na włoską Atalantę Bergamo, w której składzie znajduje się Nicola Zalewski.

Program meczów polskich drużyn

5 sierpnia, środa

Liga Europy: Ferencvaros Budapeszt – Górnik Zabrze, godz. 20.15

6 sierpnia, czwartek

Liga Europy: Jagiellonia Białystok – Rangers FC, godz. 18.00

Liga Europy: Lech Poznań – KI Klaksvik, godz. 19.00

Liga Konferencji: Raków Częstochowa – Hammarby IF, godz. 19.00

Liga Konferencji: Hapoel Tel Awiw – GKS Katowice, godz. 20.00, mecz w Miszkolcu