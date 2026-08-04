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UEFA uderza w Lecha i Górnika. Wysokie kary i zamknięte trybuny

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 08:07
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UEFA uderza w Lecha i Górnika. Wysokie kary i zamknięte trybuny
UEFA uderza w Lecha i Górnika. Wysokie kary i zamknięte trybuny/Shutterstock
UEFA nałożyła dotkliwe kary na Lecha Poznań i Górnika Zabrze za wydarzenia podczas domowych spotkań w europejskich pucharach. Oba kluby będą musiały zapłacić wysokie grzywny, a część trybun na ich stadionach zostanie zamknięta. Dodatkowo trener mistrza Polski Niels Frederiksen nie poprowadzi zespołu w najbliższym meczu.

Lech zapłaci 65 tysięcy euro

Kary dotyczą rewanżowych spotkań drugiej rundy eliminacji europejskich pucharów, które polskie zespoły rozgrywały przed własną publicznością.

Lech Poznań został ukarany po meczu z duńskim Aarhus. UEFA nałożyła na klub grzywnę w wysokości 65 tysięcy euro za używanie przez kibiców środków pirotechnicznych oraz niedopełnienie obowiązku zapewnienia, że wszystkie wyjścia i bramy na stadionie pozostaną otwarte podczas obecności publiczności.

Europejska federacja odwiesiła również karę nałożoną na poznański klub w ubiegłym roku. W efekcie podczas najbliższego spotkania zamknięta zostanie druga trybuna, czyli popularny „Kocioł”, zajmowany przez najbardziej zagorzałych sympatyków „Kolejorza”.

UEFA zastosowała jednocześnie taką samą sankcję w zawieszeniu na kolejne dwa lata.

Niels Frederiksen nie poprowadzi drużyny

Lech poniósł także konsekwencje opóźnienia rozpoczęcia spotkania. Zgodnie z przepisami odpowiedzialność za takie zdarzenie ponosi trener zespołu.

Niels Frederiksen został zdyskwalifikowany na jeden mecz. Oznacza to, że szkoleniowiec mistrza Polski nie będzie mógł poprowadzić drużyny w czwartkowym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik z Wysp Owczych.

Poznański klub poinformował, że kibice, którzy kupili już bilety na zamkniętą trybunę, będą mogli wymienić je na wejściówki uprawniające do zajęcia miejsc w innych sektorach stadionu.

Surowe sankcje dla Górnika Zabrze

Jeszcze wyższą grzywnę otrzymał Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski został ukarany po spotkaniu z Fenerbahce Stambuł.

UEFA wskazała kilka naruszeń popełnionych przez zabrzańskich kibiców. Chodziło między innymi o zachowania o charakterze rasistowskim i dyskryminującym, blokowanie przejść na trybunach, używanie pirotechniki oraz zaprezentowanie transparentu uznanego za nieodpowiedni podczas wydarzenia sportowego.

Sympatycy Górnika wywiesili baner z angielskim napisem: „The Torcida flag is sacred to us”, czyli „Flaga Torcidy jest dla nas święta”.

Południowa trybuna zamknięta na mecz z Ferencvarosem

Łączna kara finansowa dla Górnika wynosi 68 tysięcy euro. UEFA zdecydowała również o zamknięciu południowej trybuny podczas jednego domowego spotkania klubu w europejskich pucharach.

Sankcja zostanie wykonana podczas rewanżowego meczu trzeciej rundy eliminacyjnej z Ferencvarosem Budapeszt, zaplanowanego na 13 sierpnia. Niedostępna będzie więc część stadionu zajmowana na co dzień przez najwierniejszych kibiców zabrzańskiej drużyny.

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Źródło PAP
Tematy: UEFALech PoznańGórnik Zabrze
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