Dziennik.pl logo

Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju w Cincinnati. Jego występ w US Open pod znakiem zapytania

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 09:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju w Cincinnati. Jego występ w US Open pod znakiem zapytania
Carlos Alcaraz wycofał się z turnieju w Cincinnati. Jego występ w US Open pod znakiem zapytania/Shutterstock
Carlos Alcaraz nie wystąpi w rozpoczynającym się 13 sierpnia turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Hiszpan wciąż nie wrócił do pełni zdrowia po kontuzji prawego nadgarstka i nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Coraz większe wątpliwości budzi również jego udział w US Open.

Cztery miesiące bez rywalizacji

Alcaraz ostatni mecz rozegrał 13 kwietnia. Od tego czasu pauzuje z powodu zapalenia pochewki ścięgna w prawym nadgarstku. Uraz zmusił go do rezygnacji między innymi z wielkoszlemowych turniejów w Paryżu i Londynie.

Według nieoficjalnych informacji podczas rehabilitacji pojawiło się kilka komplikacji, przez co powrót tenisisty do pełnej sprawności przebiegał wolniej, niż początkowo zakładano.

Powrót na kort wciąż się oddala

W połowie lipca Hiszpan opublikował nagranie, na którym można było zobaczyć, jak odbywa lekki trening. Materiał wzbudził nadzieję na jego rychły powrót do rywalizacji. Jednocześnie przedstawiciele otoczenia zawodnika sugerowali, że Alcaraz potrzebuje jeszcze czasu. Na jego ręce wciąż widoczny był również opatrunek.

Media spekulowały, powołując się na osoby ze sztabu byłego lidera rankingu ATP, że tenisista zamierza wrócić właśnie podczas zawodów w Cincinnati. Oznaczałoby to zakończenie trwającej cztery miesiące przerwy. Organizatorzy turnieju potwierdzili jednak, że Hiszpana zabraknie na liście uczestników.

– Wiemy, że Carlos robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej wrócić do gry w turniejach – przekazał cytowany w oficjalnym komunikacie dyrektor zawodów Bob Moran.

US Open również zagrożony

Nieobecność Alcaraza w Cincinnati rodzi poważne obawy o jego występ w ostatnim tegorocznym turnieju Wielkiego Szlema. US Open rozpocznie się 30 sierpnia w Nowym Jorku.

Aktualnie drugi zawodnik światowego rankingu miałby tam bronić tytułu zdobytego przed rokiem. Na razie nie wiadomo jednak, czy stan zdrowia pozwoli mu przystąpić do rywalizacji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: tenisCarlos AlcarazATP Cincinnati
Powiązane
Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów
Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów
Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto
Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto
Sprinterski popis Jonathana Milana. Kolejne zwycięstwo kolarza Lidl-Trek w Tour de Pologne
Sprinterski popis Jonathana Milana. Kolejne zwycięstwo kolarza Lidl-Trek w Tour de Pologne
oprac. Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCarlos Alcaraz wycofał się z turnieju w Cincinnati. Jego występ w US Open pod znakiem zapytania »
Zobacz
|
Silhouette,Soldier,Carrying,Little,Boy,On,His,Shoulder,From,Fire.
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?
Sławomir Mentzen
Niemiec szydzi z Polaków: Afroamerykanie Europy. Dać wam paczkę chusteczek jako reparacje?
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Wskazał nowy cel Moskwy. "Putin dąży do całkowitego zniszczenia"
Policjanci kontrolują prawo jazdy kierowcy
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał ostateczną datę i nową, wyższą cenę dokumentu
Morozowski
Andrzej Morozowski nie żyje. Tak na wizji mówił o swojej chorobie
matura angielski 2026 kiedy ile trwa o której godzinie się zaczyna
Aż 96 osób na jedno miejsce. Padł rekord w tegorocznej rekrutacji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj