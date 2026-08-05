Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów

Lyon objął prowadzenie przed przerwą
Olympique Lyon, dwukrotny półfinalista Ligi Mistrzów z 2010 i 2020 roku, rozpoczął walkę o awans do kolejnej rundy kwalifikacji od wyjazdowego spotkania ze Spartą Praga.
Francuski klub zajął w poprzednim sezonie czwarte miejsce w krajowej lidze, dlatego udział w Champions League musi wywalczyć w eliminacjach. Jego rywalem w trzeciej rundzie został wicemistrz Czech.
Pod koniec pierwszej połowy goście wyszli na prowadzenie. Piłkę do własnej bramki skierował obrońca Sparty Martin Suchomel i Lyon schodził do szatni z jednobramkową przewagą.
Sparta odwróciła losy spotkania
Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Do remisu doprowadził Matej Rynes, a decydujący cios Sparta zadała w 69. minucie.
Zwycięską bramkę na 2:1 zdobył Ekwadorczyk John Mercado. Dzięki temu czeski zespół przystąpi do rewanżu z minimalną zaliczką.
Pogromcy polskich klubów wracają do gry
W tegorocznych eliminacjach Ligi Mistrzów nie uczestniczą już polskie drużyny. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie.
W środę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania trzeciej rundy. Duński Aarhus GF, który wyeliminował Lecha, zmierzy się z azerskim Sabahem Baku, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz.
Z kolei Fenerbahce Stambuł, pogromca Górnika, podejmie austriacki Sturm Graz. Mecze rewanżowe zaplanowano na 11 sierpnia.
Wyniki pierwszych meczów trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów
4 sierpnia, wtorek
Ararat Armenia – Celje 2:1 (1:1)
Mjallby – Slovan Bratysława 1:2 (0:0)
Hapoel Beer Sheva – Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (1:0)
Lewski Sofia – Kajrat Ałmaty 1:0 (0:0)
Dinamo Zagrzeb – Żalgiris Kowno 5:0 (2:0)
Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen 0:0
Royale Union Saint-Gilloise – Bodoe/Glimt 3:3 (2:2)
Sparta Praga – Olympique Lyon 2:1 (0:1)
5 sierpnia, środa
Aarhus GF – Sabah Baku, godz. 18.30
Fenerbahce Stambuł – Sturm Graz, godz. 20.00