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Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 09:11
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Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów
Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów/Shutterstock
Olympique Lyon uległ na wyjeździe Sparcie Praga 1:2 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Francuski zespół prowadził do przerwy, ale gospodarze odwrócili losy spotkania. Rewanż odbędzie się 11 sierpnia.

Lyon objął prowadzenie przed przerwą

Olympique Lyon, dwukrotny półfinalista Ligi Mistrzów z 2010 i 2020 roku, rozpoczął walkę o awans do kolejnej rundy kwalifikacji od wyjazdowego spotkania ze Spartą Praga.

Francuski klub zajął w poprzednim sezonie czwarte miejsce w krajowej lidze, dlatego udział w Champions League musi wywalczyć w eliminacjach. Jego rywalem w trzeciej rundzie został wicemistrz Czech.

Pod koniec pierwszej połowy goście wyszli na prowadzenie. Piłkę do własnej bramki skierował obrońca Sparty Martin Suchomel i Lyon schodził do szatni z jednobramkową przewagą.

Sparta odwróciła losy spotkania

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Do remisu doprowadził Matej Rynes, a decydujący cios Sparta zadała w 69. minucie.

Zwycięską bramkę na 2:1 zdobył Ekwadorczyk John Mercado. Dzięki temu czeski zespół przystąpi do rewanżu z minimalną zaliczką.

Pogromcy polskich klubów wracają do gry

W tegorocznych eliminacjach Ligi Mistrzów nie uczestniczą już polskie drużyny. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie.

W środę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania trzeciej rundy. Duński Aarhus GF, który wyeliminował Lecha, zmierzy się z azerskim Sabahem Baku, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz.

Z kolei Fenerbahce Stambuł, pogromca Górnika, podejmie austriacki Sturm Graz. Mecze rewanżowe zaplanowano na 11 sierpnia.

Wyniki pierwszych meczów trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

4 sierpnia, wtorek

Ararat Armenia – Celje 2:1 (1:1)

Mjallby – Slovan Bratysława 1:2 (0:0)

Hapoel Beer Sheva – Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (1:0)

Lewski Sofia – Kajrat Ałmaty 1:0 (0:0)

Dinamo Zagrzeb – Żalgiris Kowno 5:0 (2:0)

Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen 0:0

Royale Union Saint-Gilloise – Bodoe/Glimt 3:3 (2:2)

Sparta Praga – Olympique Lyon 2:1 (0:1)

5 sierpnia, środa

Aarhus GF – Sabah Baku, godz. 18.30

Fenerbahce Stambuł – Sturm Graz, godz. 20.00

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Źródło PAP
Tematy: UEFAliga mistrzówEuropejskie PucharySparta Praga
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