Sensacja w Pradze. Olympique Lyon przegrał ze Spartą w eliminacjach Ligi Mistrzów

Lyon objął prowadzenie przed przerwą

Olympique Lyon, dwukrotny półfinalista Ligi Mistrzów z 2010 i 2020 roku, rozpoczął walkę o awans do kolejnej rundy kwalifikacji od wyjazdowego spotkania ze Spartą Praga.

Francuski klub zajął w poprzednim sezonie czwarte miejsce w krajowej lidze, dlatego udział w Champions League musi wywalczyć w eliminacjach. Jego rywalem w trzeciej rundzie został wicemistrz Czech.

Pod koniec pierwszej połowy goście wyszli na prowadzenie. Piłkę do własnej bramki skierował obrońca Sparty Martin Suchomel i Lyon schodził do szatni z jednobramkową przewagą.

Sparta odwróciła losy spotkania

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Do remisu doprowadził Matej Rynes, a decydujący cios Sparta zadała w 69. minucie.

Zwycięską bramkę na 2:1 zdobył Ekwadorczyk John Mercado. Dzięki temu czeski zespół przystąpi do rewanżu z minimalną zaliczką.

Pogromcy polskich klubów wracają do gry

W tegorocznych eliminacjach Ligi Mistrzów nie uczestniczą już polskie drużyny. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły w drugiej rundzie.

W środę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania trzeciej rundy. Duński Aarhus GF, który wyeliminował Lecha, zmierzy się z azerskim Sabahem Baku, którego zawodnikiem jest Tymoteusz Puchacz.

Z kolei Fenerbahce Stambuł, pogromca Górnika, podejmie austriacki Sturm Graz. Mecze rewanżowe zaplanowano na 11 sierpnia.

Wyniki pierwszych meczów trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

4 sierpnia, wtorek

Ararat Armenia – Celje 2:1 (1:1)

Mjallby – Slovan Bratysława 1:2 (0:0)

Hapoel Beer Sheva – Crvena Zvezda Belgrad 1:0 (1:0)

Lewski Sofia – Kajrat Ałmaty 1:0 (0:0)

Dinamo Zagrzeb – Żalgiris Kowno 5:0 (2:0)

Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen 0:0

Royale Union Saint-Gilloise – Bodoe/Glimt 3:3 (2:2)

Sparta Praga – Olympique Lyon 2:1 (0:1)

5 sierpnia, środa

Aarhus GF – Sabah Baku, godz. 18.30

Fenerbahce Stambuł – Sturm Graz, godz. 20.00