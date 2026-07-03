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Aleksander Owieczkin zostaje w Washington Capitals. Rekordzista NHL rozegra 22. sezon w lidze

Kacper Kilanowski
51 minut temu
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Aleksander Owieczkin zostaje w Washington Capitals. Rekordzista NHL rozegra 22. sezon w lidze
Aleksander Owieczkin zostaje w Washington Capitals. Rekordzista NHL rozegra 22. sezon w lidze/Shutterstock
Aleksander Owieczkin nie zamierza kończyć kariery. Najlepszy strzelec w historii NHL przedłużył kontrakt z Washington Capitals i w sezonie 2026/27 rozpocznie swój 22. rok występów w lidze. Doświadczony Rosjanin podkreśla, że nadal czuje się zdrowy i chce walczyć o kolejne sukcesy.

Owieczkin przedłużył umowę z Capitals

Washington Capitals poinformowali o podpisaniu nowego kontraktu z Aleksandrem Owieczkinem. Rosyjski napastnik, który we wrześniu skończy 41 lat, pozostanie w stołecznym klubie i rozegra swój 22. sezon w NHL.

Nowa umowa gwarantuje hokeiście milion dolarów podstawowego wynagrodzenia oraz premie o łącznej wartości do ośmiu milionów dolarów. Ponad trzy miliony dolarów otrzyma za samo podpisanie kontraktu, a kolejne niespełna pięć milionów będzie mógł wywalczyć po rozegraniu co najmniej 10 spotkań.

– Wróciłem! – powiedział Owieczkin w krótkim nagraniu opublikowanym przez Capitals w mediach społecznościowych.

Rekordzista NHL nie zwalnia tempa

Owieczkin jest najlepszym strzelcem w historii sezonów zasadniczych NHL. Na swoim koncie ma już 929 bramek, w tym 32 zdobyte w poprzednich rozgrywkach.

Historyczny rekord ustanowił w kwietniu 2025 roku, gdy wyprzedził legendarnego Wayne'a Gretzky'ego, którego dorobek wynosił 894 gole. Rosjanin od tamtej pory systematycznie powiększa swój rekord.

Decyzję podjął po zakończeniu sezonu

W ostatnich miesiącach Owieczkin podkreślał, że decyzję dotyczącą swojej przyszłości podejmie dopiero po zakończeniu sezonu i w trakcie przerwy między rozgrywkami.

– Dziękuję wszystkim za danie mi i mojej rodzinie czasu na podjęcie tej decyzji. Jestem zdrowy. Uwielbiam grać w hokeja i walczyć o zwycięstwo. Cieszę się, że wracam i dołączam do kolegów z drużyny, abyśmy mogli walczyć o miejsce w play off i mieć szansę na triumf – powiedział rosyjski napastnik.

Capitals chcą wrócić do walki o najwyższe cele

Miniony sezon nie zakończył się dla Washington Capitals awansem do fazy play off. Klub liczy jednak na szybki powrót do czołówki ligi.

W ciągu ostatnich 18 lat Capitals aż 16 razy występowali w fazie pucharowej. Największy sukces odnieśli w 2018 roku, zdobywając jedyny w historii klubu Puchar Stanleya. Wówczas Aleksander Owieczkin został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) fazy play off.

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Źródło PAP
Tematy: hokejAleksander OwieczkinNHL
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