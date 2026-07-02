Dziennik Gazeta Prawana logo

Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:47
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu
Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu/PAP/EPA
Belgia awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata po jednym z najbardziej emocjonujących spotkań fazy pucharowej. W Seattle „Czerwone Diabły” odrobiły dwubramkową stratę z końcówki regulaminowego czasu gry i po dogrywce pokonały Senegal 3:2. Bohaterem został Youri Tielemans, który zdobył zwycięskiego gola z rzutu karnego w doliczonym czasie dogrywki.

Senegal był o krok od 1/8 finału

Początek meczu należał do reprezentacji Senegalu, która od pierwszych minut narzuciła rywalom wysokie tempo. Już w 13. minucie Ismaila Sarr trafił w słupek po niepewnej interwencji Thibauta Courtois.

Afrykanie dopięli swego w 25. minucie. Po efektownej akcji, podczas której wymienili aż 24 podania, Sadio Mane dośrodkował w pole karne. Sarr ponownie trafił w słupek, jednak z dobitką błyskawicznie pospieszył Habib Diarra, otwierając wynik spotkania.

Belgowie jeszcze przed przerwą ruszyli do odrabiania strat, ale świetną interwencją po uderzeniu Maxima De Cuypera popisał się Mory Diaw.

Drugi cios i wydawało się, że jest po meczu

Po zmianie stron trener Belgii posłał do gry Romelu Lukaku, licząc na ożywienie ofensywy. Tymczasem to Senegal zadał kolejny cios.

Najpierw Diarra zmarnował dogodną okazję, lecz już kilkadziesiąt sekund później Ismaila Sarr wykorzystał długie podanie Moussy Niakhate, świetnie opanował piłkę i mocnym strzałem podwyższył prowadzenie na 2:0.

Nic nie wskazywało na to, że Belgowie zdołają wrócić do gry. Frustracja w ich szeregach była coraz większa, a zawodnicy zaczęli wdawać się w dyskusje między sobą.

Błyskawiczna pogoń Belgii

Przełom nastąpił dopiero w 86. minucie. Po dośrodkowaniu Thomasa Meuniera kontaktowego gola zdobył Romelu Lukaku, dając swojej drużynie nadzieję.

Trzy minuty później Belgowie doprowadzili do wyrównania. Leandro Trossard dośrodkował w pole karne, błąd popełnił wychodzący z bramki Mory Diaw, a Youri Tielemans strzałem głową doprowadził do remisu 2:2 i wymusił dogrywkę.

VAR rozstrzygnął losy awansu

Dogrywka długo nie przynosiła rozstrzygnięcia. Decydujący moment nastąpił w końcówce, gdy Lamine Camara sfaulował w polu karnym Tielemansa. Po długiej analizie VAR sędzia Said Martinez z Hondurasu wskazał na jedenasty metr, mimo protestów piłkarzy Senegalu.

Do piłki podszedł sam poszkodowany i w piątej minucie doliczonego czasu drugiej części dogrywki pewnie wykorzystał rzut karny, zapewniając Belgii zwycięstwo 3:2 oraz awans do 1/8 finału.

Senegal miał jeszcze ostatnią szansę po rzucie wolnym z 18 metrów, jednak Pape Matar Sarr uderzył ponad poprzeczką.

Belgia czeka na kolejnego rywala

Dzięki dramatycznemu zwycięstwu Belgowie zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw świata. Kolejne spotkanie rozegrają 7 lipca w Seattle, gdzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone – Bośnia i Hercegowina.

Belgia – Senegal 3:2 po dogrywce (2:2, 0:1)

Belgia: Romelu Lukaku (86), Youri Tielemans (89, 120+5 k.)

Senegal: Habib Diarra (25), Ismaila Sarr (51)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Senegalmundial 2026BelgiaRomelu Lukaku
Powiązane
Mundial 2026. Do 75. minuty pachniało sensacją. Kane uratował Anglię przed kompromitacją
Mundial 2026. Do 75. minuty pachniało sensacją. Kane uratował Anglię przed kompromitacją
Zrzekł się numeru na rzecz Lewandowskiego. Chicago Fire zarobi na tym krocie
Zrzekł się numeru na rzecz Lewandowskiego. Chicago Fire zarobi na tym krocie
Bartosz Mazurek w Red Bull Salzburg. 7,5 mln euro dla Jagiellonii Białystok
Bartosz Mazurek w Red Bull Salzburg. 7,5 mln euro dla Jagiellonii Białystok
Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMarceli Bogusławski nie do zatrzymania. Dwa etapy i dwa zwycięstwa w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków »
Zobacz
|
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Siostra Łucja miała wizję III wojny światowej? Tak brzmiała jej przepowiednia
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj