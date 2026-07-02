Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu

Senegal był o krok od 1/8 finału

Początek meczu należał do reprezentacji Senegalu, która od pierwszych minut narzuciła rywalom wysokie tempo. Już w 13. minucie Ismaila Sarr trafił w słupek po niepewnej interwencji Thibauta Courtois.

Afrykanie dopięli swego w 25. minucie. Po efektownej akcji, podczas której wymienili aż 24 podania, Sadio Mane dośrodkował w pole karne. Sarr ponownie trafił w słupek, jednak z dobitką błyskawicznie pospieszył Habib Diarra, otwierając wynik spotkania.

Belgowie jeszcze przed przerwą ruszyli do odrabiania strat, ale świetną interwencją po uderzeniu Maxima De Cuypera popisał się Mory Diaw.

Drugi cios i wydawało się, że jest po meczu

Po zmianie stron trener Belgii posłał do gry Romelu Lukaku, licząc na ożywienie ofensywy. Tymczasem to Senegal zadał kolejny cios.

Najpierw Diarra zmarnował dogodną okazję, lecz już kilkadziesiąt sekund później Ismaila Sarr wykorzystał długie podanie Moussy Niakhate, świetnie opanował piłkę i mocnym strzałem podwyższył prowadzenie na 2:0.

Nic nie wskazywało na to, że Belgowie zdołają wrócić do gry. Frustracja w ich szeregach była coraz większa, a zawodnicy zaczęli wdawać się w dyskusje między sobą.

Błyskawiczna pogoń Belgii

Przełom nastąpił dopiero w 86. minucie. Po dośrodkowaniu Thomasa Meuniera kontaktowego gola zdobył Romelu Lukaku, dając swojej drużynie nadzieję.

Trzy minuty później Belgowie doprowadzili do wyrównania. Leandro Trossard dośrodkował w pole karne, błąd popełnił wychodzący z bramki Mory Diaw, a Youri Tielemans strzałem głową doprowadził do remisu 2:2 i wymusił dogrywkę.

VAR rozstrzygnął losy awansu

Dogrywka długo nie przynosiła rozstrzygnięcia. Decydujący moment nastąpił w końcówce, gdy Lamine Camara sfaulował w polu karnym Tielemansa. Po długiej analizie VAR sędzia Said Martinez z Hondurasu wskazał na jedenasty metr, mimo protestów piłkarzy Senegalu.

Do piłki podszedł sam poszkodowany i w piątej minucie doliczonego czasu drugiej części dogrywki pewnie wykorzystał rzut karny, zapewniając Belgii zwycięstwo 3:2 oraz awans do 1/8 finału.

Senegal miał jeszcze ostatnią szansę po rzucie wolnym z 18 metrów, jednak Pape Matar Sarr uderzył ponad poprzeczką.

Belgia czeka na kolejnego rywala

Dzięki dramatycznemu zwycięstwu Belgowie zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw świata. Kolejne spotkanie rozegrają 7 lipca w Seattle, gdzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone – Bośnia i Hercegowina.

Belgia – Senegal 3:2 po dogrywce (2:2, 0:1)

Belgia: Romelu Lukaku (86), Youri Tielemans (89, 120+5 k.)

Senegal: Habib Diarra (25), Ismaila Sarr (51)