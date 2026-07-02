Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Haaland kupił kowbojski kapelusz i buty. Wydał fortunę

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:31
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mundial 2026. Haaland kupił kowbojski kapelusz i buty. Wydał fortunę
Mundial 2026. Haaland kupił kowbojski kapelusz i buty. Wydał fortunę/PAP/EPA
Erling Haaland na mundialu czuje się jak ryba w wodzie. Napastnik reprezentacji Norwegii imponuje skutecznością. Dobra dyspozycja przekłada się na nastrój piłkarza Manchesteru City. Po zwycięskim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 25-latek zrobił zakupy w typowo teksańskim stylu, kupując kapelusz i drogie kowbojskie buty. W najlepszym sklepie w Dallas wydał fortunę.

Haaland kupił kapelusz El Presidente za 1400 dolarów

Zaraz po zakończeniu meczu rozgrywanego o godzinie 12 czasu lokalnego Haaland wszedł na trybuny i usiadł przy partnerce Julie Haugseng Johansen, wkładając na głowę jej kowbojski kapelusz, w którym od razu zrobiono mu zdjęcia. Wyraźnie to nakrycie głowy tak mu się spodobało, że po krótkim odpoczynku udał się do najlepszego w mieście sklepu o tej tematyce i zrobił zakupy - napisał dziennik "Verdens Gang".

Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu
Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu

Julie Newport, właścicielka sklepu Wild Bill`s Dallas poinformowała dziennikarzy gazety, że Haaland pojawił się z kilkoma kolegami z drużyny. Wybrał kapelusz El Presidente za 1400 dolarów, a my po wewnętrznej stronie wypaliliśmy jego inicjały i napis EH9. Kupił też drogie, ręcznie szyte buty z limitowanej serii - powiedziała.

Haaland podpisał kilka piłek i plakatów

Wizyta Haalanda była dla sklepu bardzo korzystna finansowo, ponieważ przed rozpoczęciem MŚ kupiono wiele oficjalnych piłek i plakatów z największymi gwiazdami, licząc na ich wizytę. Haaland podpisał kilka piłek i plakatów, które już są na naszej wystawie. Liczymy na lukratywną sprzedaż - dodała Newport.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnamundial 2026Haaland
Powiązane
Mundial 2026. Haaland dał Norwegom awans. W 1/8 finału rywalem Brazylia
Mundial 2026. Haaland dał Norwegom awans. W 1/8 finału rywalem Brazylia
Mundial 2026. Ronaldo odpowiedział Messiemu i Haalandowi. Portugalia rozbiła Uzbekistan
Mundial 2026. Ronaldo odpowiedział Messiemu i Haalandowi. Portugalia rozbiła Uzbekistan
Erling Haaland wygrał z Polakiem. Odzyskał prawa do swojego nazwiska
Erling Haaland wygrał z Polakiem. Odzyskał prawa do swojego nazwiska
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraByły premier polskiego rządu interweniował w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego »
Zobacz
|
Dlaczego pomidory kwitną, a nie zawiązują owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wołodymyr Zełenski
Ekspert zwraca uwagę: Ukraińcy chcą przekonać Zachód, że Polacy to kolonizatorzy
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 tylko dla eksperta
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 to będzie wyczyn
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/12 zdobędą tylko znawcy epoki. Quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj