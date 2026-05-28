Erling Haaland wygrał z Polakiem. Odzyskał prawa do swojego nazwiska

Mieszkaniec Oslo zastrzegł markę "Haaland"

Haaland wygrał sprawę w europejskim urzędzie patentowym EUIPO, który podjął ostateczną decyzję o przyznaniu pełnych praw komercyjnych piłkarzowi i zastrzeżeniu jego nazwiska jako znaku handlowego.

Historia zaczęła się w lecie 2023, kiedy piłkarz złożył do norweskiego urzędu patentowego podanie o zarejestrowanie marki "Erling Haaland". Wniosek natychmiast odrzucono, ponieważ w 2022 roku pewien 30-letni mieszkaniec Oslo zastrzegł markę "Haaland" i urząd uznał, że "Erling Haaland" to nazwa zbyt podobna, więc musi odmówić rejestracji.

Nieznany mężczyzna zastrzegł markę "Haaland" w całej Unii Europejskiej na 16 branż produktów - od napojów energetycznych i batonów przez ubrania aż po buty sportowe. Kanał telewizji TV2 ustalił, że chodzi o obywatela polskiego zamieszkałego w Oslo, który jednak odmówił jakichkolwiek wyjaśnień i kontaktu.

Apelacja została odrzucona w całości

Adwokaci piłkarza przez dwa lata pracowali nad wnioskiem o wyrejestrowanie istniejącej już marki jako powstałej "w złej wierze" i tylko w celu uzyskania korzyści finansowych. We wrześniu 2025 wygrali pierwsza sprawę w EUIPO.

W listopadzie jednak właściciel marki "Haaland" złożył apelację, której wynik ogłoszono teraz. TV2 przypomniała, że Manchester City i Borussia Dortmund doszły do porozumienia w maju 2022 i Haaland został piłkarzem angielskiego klubu 1 lipca tamtego roku.

Transfer był bardzo głośny i szeroko opisywany przez media, natomiast 8 września w urzędzie patentowym w Oslo zarejestrowano markę "Haaland". Adwokaci piłkarza podkreślali, że wnioskodawca musiał być bardzo wyrafinowany i świadomy jej wartości.

Osoba nazywana w norweskich mediach "polskim biznesmenem" próbowała w apelacji wyjaśnić, że Haaland to skrót od projektu pod nazwą "High Advanced Activity Land" i parafraza polskiego słowa "hala", lecz apelacja została odrzucona w całości z podkreśleniem, że są to "bardzo kreatywne, ale mało wiarygodne tłumaczenia", zwłaszcza że w polskim słowie nie występuje podwójna litera "a" jak w nazwisku piłkarza.