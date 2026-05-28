Dziennik Gazeta Prawana logo

Skóraś spóźni się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie zagra z Ukrainą

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:41
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Skóraś spóźni się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie zagra z Ukrainą
Skóraś spóźni się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie zagra z Ukrainą/Shutterstock
Michał Skóraś nie zagra w towarzyskim meczu z Ukrainą. Piłkarz KAA Gent spóźni się na rozpoczynające się w czwartek we Wrocławiu zgrupowanie reprezentacji Polski.

Nikt nie zostanie powołany w miejsce Skórasia

Biało-czerwoni z Ukrainą zmierzą się 31 maja na stadionie we Wrocławiu. Trzy dni później nasze orły zagrają z w Warszawie z Nigerią. Podopieczni Jana Urbana, podobnie jak najbliżsi rywale, nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata, więc na przełomie maja i czerwca zagrają ze sobą tylko w towarzyskich potyczkach.

Urban ogłosił kadrę na mecze z Ukrainą i Nigerią. Jest Lewandowski i aż pięciu debiutantów
Urban ogłosił kadrę na mecze z Ukrainą i Nigerią. Jest Lewandowski i aż pięciu debiutantów

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w czwartek we Wrocławiu, zbiórkę przewidziano do godz. 14. Wiadomo już, że w spotkaniu z Ukrainą zabraknie Skórasia. Nikt nie zostanie powołany w jego miejsce.

Zawodnik ma jeszcze obowiązki w swoim klubie, 31 maja gra mecz w Belgii (Gent zmierzy się tego dnia z Genkiem w barażach o Ligę Konferencji UEFA). Michał dołączy do nas już w warszawskiej części zgrupowania, przyleci od razu do stolicy. To nie jest żadne zaskoczenie, mieliśmy kontakt z jego klubem i tak było ustalone - powiedział rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.

Jak dodał, pozostali piłkarze powinni być do dyspozycji trenera Urbana w meczu z Ukrainą. Nie mamy informacji o żadnych kontuzjach. Zresztą, właśnie dlatego ogłoszenie kadry nastąpiło tak późno (26 maja), ponieważ chcieliśmy upewnić się w sprawie wszystkich zawodników. I dlatego zabrakło Matty'ego Casha, który wypadł niemal w ostatniej chwili - zaznaczył Kopański.

Ukraińcy też nie wystąpią w najmocniejszym składzie. Na przykład ich czołowy obrońca Illja Zabarny z Paris Saint-Germain ma 30 maja finał Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn.

Ukraińcy przygotowują się we Lwowie

Oficjalnie zgrupowanie kadry Urbana rozpocznie tradycyjnie konferencja prasowa z udziałem selekcjonera oraz kapitana Roberta Lewandowskiego, który ogłosił niedawno zakończenie występów w Barcelonie i od 1 lipca będzie miał nowego pracodawcę.

Pierwszy gwizdek w niedzielnym meczu z Ukrainą - o godz. 17.30. Kadra pozostanie we Wrocławiu do poniedziałku. Dzień po meczu przeprowadzimy jeszcze tam rozruch, trening regeneracyjny. Zjemy obiad i w godzinach popołudniowych polecimy do Warszawy - przyznał rzecznik reprezentacji Polski.

Jak dodał, Ukraińcy przygotowują się we Lwowie, tam będą trenować w sobotę i dopiero po tych zajęciach przylecą wieczorem do Wrocławia. Czy ktoś z polskich piłkarzy opuści zgrupowanie po "wrocławskiej" części? Nie ma takich planów. Z tego co wiem, wszyscy udadzą się do Warszawy na mecz z Nigerią - zapowiedział Kopański.

Pięciu debiutantów w kadrze Urbana

W środę biało-czerwonych czeka na PGE Narodowym (godz. 20.45) bardzo ciekawy sprawdzian. Rzadko bowiem mają okazję spotykać się z reprezentacją z Afryki. Brak Nigeryjczyków na mundialu to jedna z największych sensacji w kwalifikacjach na tym kontynencie.

Kadra gospodarzy, łącznie ze Skórasiem, liczy 26 piłkarzy. Nowymi twarzami w reprezentacji Urbana są m.in. napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Pierwsze powołania otrzymali też obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Po dłuższej przerwie wraca natomiast bramkarz saudyjskiego Neom SC Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnareprezentacja Polskireprezentacjamichał skóraś
Powiązane
Urban skreślił z kadry napastnika. Nie dostanie powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią
Urban skreślił z kadry napastnika. Nie dostanie powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią
Robert Lewandowski i Jan Urban
Urban nie będzie namawiał Lewandowskiego na dalszą grę w reprezentacji Polski
Jan Urban
Jan Urban ujawnił, kto zagra ze Szwecją. "Nie możemy nie wystawić piłkarza o takim potencjale"
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Jan Urban po meczu z Albanią. "Krótko mówiąc... po prostu futbol"
Jan Urban wskazał, kto ma największe szanse na zdobycie mistrzostw Polski. Wymienił dwa zespoły
Jan Urban wskazał, kto ma największe szanse na mistrzostw Polski. Wymienił dwa zespoły
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSkóraś spóźni się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie zagra z Ukrainą »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
"Paradise"
"Najlepszy serial roku". Megahit streamingu zdobywa względy telewidzów
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Tomasz Siemoniak
Siemoniak stracił cierpliwość do Nawrockiego. "Są granice walki politycznej"
Kaminski
Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego. Internauci podzieleni [WIDEO]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj