Urban skreślił z kadry napastnika. Nie dostanie powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Piłkarska reprezentacja Polaki 31 maja we Wrocławiu zmierzy się z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie zagra z Nigerią. Pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące powołań, jakie wyśle Jan Urban. Selekcjoner podobno skreślił z kadry Krzysztofa Piątka. Natomiast w gronie wybrańców pojawić się ma trzech debiutantów.

Urban powoła Czubaka i Żukowskiego

Biało-czerwoni przegrali baraż o awans do mistrzostw świata. Mundial obejrzą w telewizji, a tuż przed nim zagrają dwa mecze towarzyskie. Według "Faktu" udziału w nich nie weźmie Krzysztof Piątek. 30-letni napastnik, który na co dzień gra w Katarze został skreślony z kadry. Urban nie widzi jego dalszej przyszłości w swojej drużynie.

Selekcjoner prawdopodobnie zaprosi do kadry dwóch innych snajperów. Jednym z nich będzie lider klasyfikacji strzelców polskiej Ekstraklasy Karol Czubak z Motoru Lublin, a drugim zdobywający bramkę za bramką na zapleczu niemieckiej Bundesligi, Mateusz Żukowski.

Lewandowski przyjedzie na zgrupowanie

Trzecim piłkarzem, który stanie przed szansą debiutu w biało-czerwonych barwach będzie Kacper Potulski. Obrońcy z FSV Mainz zbiera świetne opinie za naszą zachodnią granicą.

Na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji pojawi się również Robert Lewandowski, który póki co nie ogłosił ostatecznej decyzji dotyczącej swojej dalszej gry w narodowych barwach.

