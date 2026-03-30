Jan Urban ujawnił, kto zagra ze Szwecją. "Nie możemy nie wystawić piłkarza o takim potencjale"

oprac. Michał Ignasiewicz
30 marca 2026, 19:19
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban podczas treningu kadry w Sztokholmie/PAP
Jan Urban zdradził, że w barażowym meczu ze Szwecją w Sztokholmie o awans do mistrzostw świata na pewno zagra Nicola Zalewski. W pojedynku piłkarz Atalanty Bergamo nie pojawił się na boisku z powodu nadmiaru żółtych kartek. "Nie możemy sobie pozwolić, żeby nie wystawić piłkarza o takim potencjale" - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Polacy i Szwedzi zagają o być albo nie być

Dla obu drużyn jest to mecz o być albo nie być na mundialu. Zwycięzca bierze wszystko, przegrany zostaje z niczym. Skupiam się na tym, żeby moja drużyna robiła progres. W eliminacjach do mundialu znajdowaliśmy się w różnych momentach i ten progres, moim zdaniem, jest widoczny. Szwecja ma selekcjonera, który poprowadził ją dopiero w trzech meczach. W tych listopadowych (1:4 ze Szwajcarią, 1:1 ze Słowenią ) trener Graham Potter sprawdził praktycznie wszystkich zawodników, w różnych ustawieniach. Z tych spotkań wybrał drużynę na półfinał barażowy z Ukrainą (3:1) i trafił - powiedział Urban podczas konferencji prasowej w Sztokholmie.

Selekcjoner reprezentacji Szwecji o meczu z Polską. "Mamy plan, jak pilnować i powstrzymać Lewandowskiego"

Natomiast na pewno selekcjoner Szwedów nie zna swojego zespołu pod wieloma aspektami. Z Ukraińcami bardzo szybko objęli prowadzenie, więc wynik miał wpływ na taktykę. Ale nie wiadomo na przykład, jak grałby jego zespół, gdyby przegrywał i musiał radzić sobie w ataku pozycyjnym - dodał.

Urban liczy na Zalewskiego

Urban przyznał, że nie ma kłopotów zdrowotnych w jego drużynie. Wszyscy są do mojej dyspozycji - podkreślił. Ujawnił, że na pewno wystawi do gry Zalewskiego, który w czwartkowym półfinale barażowym z Albanią w Warszawie (2:1) nie mógł wystąpić z powodu żółtych kartek. Zalewski będzie grał, to nie jest tajemnica. Nie możemy sobie pozwolić, żeby taki zawodnik, o takich umiejętnościach, miał nie wystąpić. Czy to jest nasz as w rękawie? Oby tak się okazało. Miał teraz kilka dni więcej odpoczynku, więc powinien czuć się bardzo dobrze i być w odpowiedniej dyspozycji. Bardzo liczymy na Nicolę - zaznaczył Urban.

Na pytanie, czy potwierdza swoją wcześniejszą opinię, że to gospodarze są faworytami, odparł: Szwecja może mieć delikatną przewagę, bo gra u siebie, dlatego jest faworytem. Natomiast jeśli chodzi w tym momencie o potencjał jednej i drugiej drużyny, moim zdaniem jest bardzo wyrównany.

Polacy będą przygotowani na rzuty karne

Jakiego przebiegu spotkania ze Szwecją się spodziewa selekcjoner biało-czerwonych? Mówiłem, że mecz z Albanią będzie otwarty. I taki był. Trudno mi powiedzieć, jaką strategię przyjmie reprezentacja Szwecji. Po raz pierwszy zagra pod wodzą tego trenera mecz o wszystko, choć w pewnym sensie taką stawkę miał już półfinał w Walencji z Ukrainą, tak jak nasz z Albanią. Teraz zagra na własnym stadionie. My mamy swój plan na to spotkanie. Zobaczymy, czy przyniesie sukces. Często trzeba też być przygotowanym na to, że strategia się zmienia, w zależności od wyniku. Czy sprawa awansu na mundial rozstrzygnie się po 90 minutach? Musimy być przygotowani na wszystko. Bierzemy pod uwagę również rzuty karne - stwierdził Urban.

Kibiców emocjonuje pojedynek dwóch świetnych napastników, czyli Roberta Lewandowskiego z Viktorem Gyokeresem. Jak powstrzymać piłkarza Arsenalu? A może zagrożenie ze strony Szwedów nadejdzie z innej strony? Mam taką odpowiedź: niech strzelają jutro tylko oni, ale Robert o jednego gola więcej - zakończył selekcjoner reprezentacji Polski.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
