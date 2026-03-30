Selekcjoner reprezentacji Szwecji o meczu z Polską. "Mamy plan, jak pilnować i powstrzymać Lewandowskiego"

oprac. Michał Ignasiewicz
30 marca 2026, 16:10
Trener piłkarskiej reprezentacji Szwecji Graham Potter
Sztokholm, Szwecja, 30.03.2026. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Szwecji Graham Potter podczas treningu kadry w Sztokholmie/PAP
We wtorek reprezentacja Polski zagra o być albo nie być na mundialu. W finale barażu podopieczni Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją. Angielski selekcjoner narodowej drużyny "Trzech Koron", Graham Potter podkreślił na konferencji prasowej, że w żadnym wypadku nie można jego piłkarzy określać mianem faworytów meczu z biało-czerwonymi.

Szwedzi z respektem podejdą do meczu z Polską

Potter dodał, że w Sztokholmie czeka jego ekipę bardzo trudne zadanie, m.in. ze względu na stawkę spotkania i ambicje obu zespołów. Polska zdobyła wiele punktów w eliminacjach i jest to, w naszych oczach, solidny zespół z wieloma indywidualnościami. Musimy mieć zatem duży respekt wobec tej drużyny, która jest naprawdę silnym rywalem - powiedział.

Robert Lewandowski obiecuje lepszą grę ze Szwecją i awans na mundial

Szkoleniowiec - nawiązując do czwartkowego półfinału baraży, wygranego 3:1 z Ukrainą, wskazał, że ekipa "Trzech Koron" zrobiła w nim "dobrą robotę", ale teraz to już jest nieistotne, ponieważ we wtorek czeka nowe, całkiem inne wyzwanie. Inny będzie przeciwnik, inny stadion, a stawką gra na mundialu - dodał.

Szwedzi mają plan na Lewandowskiego

Selekcjoner Szwedów ocenił że najlepszym zawodnikiem Polski jest bez wątpienia Robert Lewandowski. Zawsze jest ciężko grać przeciw piłkarzom prezentującym tak wysoki poziom, a on na nim utrzymuje się już bardzo długo - zauważył Potter.

Mamy jednak już plan, jak go pilnować i powstrzymać - dodał obecny na konferencji kapitan drużyny Victor Lindelof.

Źródło PAP
