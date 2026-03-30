Brzęczek ma problem. Ważny piłkarz wypadł z reprezentacji tuż przed meczem

Kadra Brzęczka kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa

Ekipa dowodzona przez Brzęczka przez eliminacje idzie jak burza. Biało-czerwoni kroczą w nich od zwycięstwa do zwycięstwa. W siedmiu meczach zdobyli komplet punktów i z imponującym bilansem bramkowym 22-2 prowadzą w tabeli grupy E.

We wtorek nasi młodzi piłkarze w Tuzi zmierzą się z Czarnogórą, która jest na trzeciej pozycji, ale do Polaków traci aż 11 punktów. Nic więc dziwnego, że podopieczni Brzęczka są zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

Kowalczyk i Faberski nie zagrają z Czarnogórą

Selekcjonerowi naszych orłów przed meczem jednak nie brakuje problemów. Już wcześniej było wiadomo, że w meczu z Czarnogórą w Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Kowalczyka. Piłkarz GKS Katowice doznał kontuzji w spotkaniu z Armenią i jego udział we wtorkowym spotkaniu jest wykluczony.

Dziś okazało się, że z powodu urazu kolana z kadry wypadł Jan Faberski. Badania wykazały, że skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle nie jest zdolny do gry. 20-latek opuścił już zgrupowanie reprezentacji. W jego miejsce nie zostanie powołany inny piłkarz.