Brzęczek ma problem. Ważny piłkarz wypadł z reprezentacji tuż przed meczem

Michał Ignasiewicz
30 marca 2026, 12:13
Jan Faberski i David Kirakosian
Jan Faberski (C) i David Kirakosian (L) z Armenii podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy U-21/PAP
Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski ma problem. We wtorek jego kadra zmierzy się z Czarnogórą. Niestety w wyjazdowym meczu eliminacji do mistrzostw Europy do lat 21 Jerzy Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z usług Jana Faberskiego.

Kadra Brzęczka kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa

Ekipa dowodzona przez Brzęczka przez eliminacje idzie jak burza. Biało-czerwoni kroczą w nich od zwycięstwa do zwycięstwa. W siedmiu meczach zdobyli komplet punktów i z imponującym bilansem bramkowym 22-2 prowadzą w tabeli grupy E.

We wtorek nasi młodzi piłkarze w Tuzi zmierzą się z Czarnogórą, która jest na trzeciej pozycji, ale do Polaków traci aż 11 punktów. Nic więc dziwnego, że podopieczni Brzęczka są zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

Kowalczyk i Faberski nie zagrają z Czarnogórą

Selekcjonerowi naszych orłów przed meczem jednak nie brakuje problemów. Już wcześniej było wiadomo, że w meczu z Czarnogórą w Brzęczek nie będzie mógł skorzystać z Mateusza Kowalczyka. Piłkarz GKS Katowice doznał kontuzji w spotkaniu z Armenią i jego udział we wtorkowym spotkaniu jest wykluczony.

Dziś okazało się, że z powodu urazu kolana z kadry wypadł Jan Faberski. Badania wykazały, że skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle nie jest zdolny do gry. 20-latek opuścił już zgrupowanie reprezentacji. W jego miejsce nie zostanie powołany inny piłkarz.

Jerzy Brzęczek wraca do pracy w PZPN. Został selekcjonerem reprezentacji Polski
Jerzy Brzęczek wraca do pracy w PZPN. Został selekcjonerem reprezentacji Polski
Kadra Brzęczka zrobiła Szwedom potop. Efektowne zwycięstwo reprezentacji Polski do lat 21
Kadra Brzęczka zrobiła Szwedom potop. Efektowne zwycięstwo reprezentacji Polski do lat 21
Piąty mecz i piąte zwycięstwo. Reprezentacja Brzęczka po kapitalnej końcówce pokonała Włochów
Piąty mecz i piąte zwycięstwo. Reprezentacja Brzęczka po kapitalnej końcówce pokonała Włochów
Kadra Brzęczka kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Szósta z rzędu wygrana reprezentacji do lat 21
Kadra Brzęczka kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Szósta z rzędu wygrana reprezentacji do lat 21
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
