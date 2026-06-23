Mundial 2026. Ronaldo odpowiedział Messiemu i Haalandowi. Portugalia rozbiła Uzbekistan

Dublet Ronaldo do przerwy

Ronaldo pierwszy raz do siatki rywali trafił już w 6. minucie spotkania. Słynny Portugalczyk dostał podanie z prawej strony pola karnego i uderzeniem z około pięciu metrów umieścił piłkę w siatce Uzbeków.

Historia wydarzyła się na naszych oczach ❗️



Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał gole na sześciu mundialach.



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Jedenaście minut później było już 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Nuno Mendes. Wszyscy byli przekonani, że rzut wolny wykona Ronaldo. Ostatecznie jednak piłkę uderzył gracz Paris Saint-Germain i zrobił to idealnie.

Cały stadion myślał, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.

Cały zespół Uzbekistanu myślał, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.

WSZYSCY myśleliśmy, że będzie strzelał Cristiano Ronaldo.



A tu taka niespodzianka... 😅



🔴 📲 OGLĄDAJ #PORUZB ▶️ https://t.co/PKekdSbIJ3 pic.twitter.com/rA4ZUgrdSi — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2026

W 39. minucie Ronaldo już nikt nie musiał wyręczać. Po kontrataku 41-latek płaskim strzałem tuż przy dalszym słupku podwyższył na 3:0.

Ktoś pytał czy Cristiano Ronaldo dojechał na mundial?



Odpowiadamy: DOJECHAŁ 🫡



🔴 📲 OGLĄDAJ #PORUZB ▶️ https://t.co/PKekdSbIJ3 pic.twitter.com/tRbwoSbDP2 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 23, 2026

Portugalia awansowała na pierwsze miejsce

Po przerwie Portugalczycy nie zwalniali tempa. Byli głodni kolejnych goli. Autorem czwartej bramki był Abduvakhid Nematov. Golkiper reprezentacji Uzbekistanu miał pecha i umieścił piłkę w siatce swojej drużyny. Wynik meczu na 5:0 tuż przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Rafael Leão. Dzięki zwycięstwu Portugalia awansowała na pierwsze miejsce w grupie K.