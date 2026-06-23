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Mundial 2026. Wiadomo, kto wręczy trofeum zwycięzcy mistrzostw świata. Szef FIFA podał nazwisko

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:31
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Mundial 2026. Wiadomo, kto wręczy trofeum zwycięzcy mistrzostw świata. Szef FIFA podał nazwisko
Mundial 2026. Wiadomo, kto wręczy trofeum zwycięzcy mistrzostw świata. Szef FIFA podał nazwisko/PAP/EPA
Już wszystko jasne. Donald Trump jak na razie nie pojawił się na żadnym meczu trwającego za oceanem piłkarskiego mundialu. Wiadomo jednak już, że prezydent USA wręczy trofeum triumfatorowi mistrzostw świata. Stanie się to 19 lipca na nowojorskim stadionie w New Jersey. Taką informację przekazał szef FIFA Gianni Infantino.

Trump i Infantino razem wręczą trofeum

Infantino ma bardzo dobre relacje z prezydentem USA. W grudniu podczas ceremonii losowania finałowych grup ofiarował mu Pokojową Nagrodę FIFA. Oprócz statuetki Trump otrzymał medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

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Będziemy razem z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem - powiedział Infantino w programie telewizyjnym "Fox and Friends". FIFA oświadczyła, że nie ma żadnego komentarza poza telewizyjnymi wypowiedziami Infantino.

Trump wygwizdany New Jersey

Trump spotkał się z buczeniem i gwizdami, gdy wręczał trofeum zwycięzcom Klubowych Mistrzostw Świata, Chelsea Londyn, w zeszłym roku, i stał w środku drużyny podczas podnoszenia trofeum. Wydarzenie miało miejsce na tym samym stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey. Od tego czasu brał udział w finale turnieju tenisowego mężczyzn US Open, turnieju golfowym Ryder Cup oraz meczu finału NBA w Nowym Jorku.

Mistrzostwa Świata organizowane są po raz pierwszy w trzech krajach. Oprócz Stanów Zjednoczonych, mecze odbywają się w Kanadzie i Meksyku.

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Źródło PAP
Tematy: FIFAmistrzostwa światamundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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