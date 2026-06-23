Mundial 2026. Wiadomo, kto wręczy trofeum zwycięzcy mistrzostw świata. Szef FIFA podał nazwisko

Trump i Infantino razem wręczą trofeum

Infantino ma bardzo dobre relacje z prezydentem USA. W grudniu podczas ceremonii losowania finałowych grup ofiarował mu Pokojową Nagrodę FIFA. Oprócz statuetki Trump otrzymał medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Będziemy razem z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem - powiedział Infantino w programie telewizyjnym "Fox and Friends". FIFA oświadczyła, że nie ma żadnego komentarza poza telewizyjnymi wypowiedziami Infantino.

Trump wygwizdany New Jersey

Trump spotkał się z buczeniem i gwizdami, gdy wręczał trofeum zwycięzcom Klubowych Mistrzostw Świata, Chelsea Londyn, w zeszłym roku, i stał w środku drużyny podczas podnoszenia trofeum. Wydarzenie miało miejsce na tym samym stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey. Od tego czasu brał udział w finale turnieju tenisowego mężczyzn US Open, turnieju golfowym Ryder Cup oraz meczu finału NBA w Nowym Jorku.

Mistrzostwa Świata organizowane są po raz pierwszy w trzech krajach. Oprócz Stanów Zjednoczonych, mecze odbywają się w Kanadzie i Meksyku.