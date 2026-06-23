Mundial 2026. Norwescy kibice wypili morze piwa. Wyczerpali zapasy

Załoga załadowała dodatkowe skrzynki piwa
Na statku płynącym po rzece Hudson bawiły się setki norweskich kibiców. Rejs przedłużył się, bo załoga musiała załadować dodatkowe skrzynki z napojami, szczególnie z piwem.
Organizator wycieczki miał być uprzedzany, z jaką grupą ma do czynienia. Kilka razy powtarzaliśmy, że to bardzo spragniona piwa grupa Norwegów, która chce dobrze się bawić podczas rejsu - powiedział "VG" koordynujący pobyt norweskich kibiców Freddy dos Santos.
Norwegia czeka na mecz z Francją
Gdy statek mijał Statuę Wolności, norwescy kibice odśpiewali "Optimist", jeden z najbardziej znanych przebojów Jahna Teigena. Zmarły w 2020 roku artysta przeszedł do historii norweskiej muzyki, gdy w finale Konkursu Eurowizji w 1978 roku jako pierwszy w dziejach zajął ostatnie miejsce z zerem punktów na koncie.
Ponad 500 fanów reprezentacji zebrało się też na nowojorskim Times Square, gdzie wspólnie wykonywali popularne wśród norweskich kibiców "wiosłowanie". Ruch drogowy na jednym z najważniejszych placów Nowego Jorku musiał zostać wstrzymany.
Norwegia gra w mistrzostwach świata pierwszy raz od 1998 roku. Turniej rozpoczęła od zwycięstwa 4:1 nad Irakiem. W drugim meczu pokonała Senegal 3:2. Czeka ją jeszcze spotkanie z Francją.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.