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Mundial 2026. Norwescy kibice wypili morze piwa. Wyczerpali zapasy

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:29
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Mundial 2026. Norwescy kibice wypili morze piwa. Wyczerpali zapasy
Mundial 2026. Norwescy kibice wypili morze piwa. Wyczerpali zapasy/PAP/EPA
W trakcie niedzielnego rejsu norweskich kibiców trzeba było dowieźć piwo po tym, jak fani "wikingów" wypili cały zapas - podał w poniedziałek dziennik "VG". W Nowym Jorku w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu Norwegia pokonała Senegal 3:2.

Załoga załadowała dodatkowe skrzynki piwa

Na statku płynącym po rzece Hudson bawiły się setki norweskich kibiców. Rejs przedłużył się, bo załoga musiała załadować dodatkowe skrzynki z napojami, szczególnie z piwem.

Organizator wycieczki miał być uprzedzany, z jaką grupą ma do czynienia. Kilka razy powtarzaliśmy, że to bardzo spragniona piwa grupa Norwegów, która chce dobrze się bawić podczas rejsu - powiedział "VG" koordynujący pobyt norweskich kibiców Freddy dos Santos.

Norwegia czeka na mecz z Francją

Gdy statek mijał Statuę Wolności, norwescy kibice odśpiewali "Optimist", jeden z najbardziej znanych przebojów Jahna Teigena. Zmarły w 2020 roku artysta przeszedł do historii norweskiej muzyki, gdy w finale Konkursu Eurowizji w 1978 roku jako pierwszy w dziejach zajął ostatnie miejsce z zerem punktów na koncie.

Ponad 500 fanów reprezentacji zebrało się też na nowojorskim Times Square, gdzie wspólnie wykonywali popularne wśród norweskich kibiców "wiosłowanie". Ruch drogowy na jednym z najważniejszych placów Nowego Jorku musiał zostać wstrzymany.

Norwegia gra w mistrzostwach świata pierwszy raz od 1998 roku. Turniej rozpoczęła od zwycięstwa 4:1 nad Irakiem. W drugim meczu pokonała Senegal 3:2. Czeka ją jeszcze spotkanie z Francją.

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Źródło PAP
Tematy: norwegiapiwomundial 2026
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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