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Fala upałów zagrozi piłkarskiemu widowisku w Los Angeles. Temperatura może przekroczyć 40 stopni

Kacper Kilanowski
28 minut temu
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Fala upałów zagrozi piłkarskiemu widowisku w Los Angeles. Temperatura może przekroczyć 40 stopni
Fala upałów zagrozi piłkarskiemu widowisku w Los Angeles. Temperatura może przekroczyć 40 stopni/Shutterstock
Ekstremalne upały nadciągają nad południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W rejonie Los Angeles temperatury mają przekroczyć 38 stopni Celsjusza, a wysoka wilgotność dodatkowo pogorszy warunki dla mieszkańców i sportowców. Szczególną uwagę zwracają prognozy dotyczące stadionu SoFi, gdzie reprezentacja USA zmierzy się z Turcją.

Los Angeles pod wpływem kopuły ciepła

Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem temperatur na zachodnim wybrzeżu USA. Od wtorku nad regionem ma utrzymywać się silny wyż baryczny, charakterystyczny dla początku lata. Tak zwana „kopuła ciepła” zatrzyma gorące powietrze przy powierzchni ziemi, powodując intensyfikację upałów w głębi lądu.

Prognozowane temperatury będą znacznie wyższe od średnich dla tego okresu. Podczas gdy zwykle o tej porze roku termometry wskazują około 27 stopni Celsjusza, w najbliższych dniach słupki rtęci mają przekroczyć 38 stopni.

Miliony mieszkańców objęte ostrzeżeniami

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi upałami wydano dla ponad 10 milionów mieszkańców aglomeracji Los Angeles. Wysokie temperatury będą szczególnie odczuwalne w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów i kibiców, takich jak Hollywood czy Beverly Hills.

Służby apelują o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu w najgorętszych godzinach dnia oraz o odpowiednie nawodnienie organizmu.

Stadion SoFi przed poważnym testem

Szczególne obawy budzą warunki panujące na stadionie SoFi, który będzie areną spotkań piłkarskich mistrzostw świata. Obiekt został zaprojektowany z wykorzystaniem półprzezroczystego zadaszenia i otwartych boków, co na co dzień umożliwia naturalną cyrkulację powietrza oraz napływ chłodnej bryzy znad Oceanu Spokojnego.

Choć takie rozwiązanie pomaga utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz stadionu, nadchodząca fala upałów może znacząco ograniczyć skuteczność naturalnej wentylacji. Już w czwartek o godzinie 22:00 czasu lokalnego na murawę wybiegną reprezentacje USA i Turcji.

Wilgotność zwiększy odczuwalny upał

Sytuację dodatkowo skomplikuje napływ wilgotnego powietrza zwrotnikowego z rejonu Półwyspu Kalifornijskiego (Baja California). Według prognoz wzrost wilgotności sprawi, że temperatura odczuwalna w głębi aglomeracji Los Angeles może osiągnąć od 35 do nawet ponad 40 stopni Celsjusza.

To właśnie wysoka wilgotność stanowi największe zagrożenie dla organizmu, utrudniając jego naturalne chłodzenie poprzez pocenie się.

Trudne warunki dla piłkarzy

Dane organizacji Climate Central wskazują, że napływ wilgotnego powietrza zwiększy do blisko 50 procent prawdopodobieństwo wystąpienia warunków określanych jako „upał obniżający wydolność zawodników”. Taka sytuacja występuje, gdy temperatura odczuwalna na poziomie murawy przekracza 28 stopni Celsjusza.

Jeżeli prognozy się potwierdzą, piłkarze mogą zmagać się z wyjątkowo wymagającymi warunkami fizycznymi, co może wpłynąć zarówno na tempo gry, jak i na decyzje sztabów szkoleniowych dotyczące rotacji składem oraz przerw na nawodnienie.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026KaliforniaupałyLos Angeles
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Kacper Kilanowski
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