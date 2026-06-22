Mundial 2026. Messi z piekła do nieba. Argentyńczyk pobił historyczny rekord

Schlager wygrał pojedynek z Messim

Argentyna już w 9. minucie miała doskonałą okazję do objęcia prowadzenia. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Messi. Piłkarz Interu Miami przegrał próbę nerwów z bramkarzem rywali. Alexander Schlager czekał do końca i wymusił błąd na Argentyńczyku, po strzale którego piłka minęła słupek.

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Messi najlepszym strzelcem w historii mundiali

Messi zrehabilitował się jeszcze przed przerwą. Po szybkiej akcji i sprytnym przepuszczeniu piłki prze jednego z kolegów były gwiazdor Barcelony precyzyjnym uderzeniem z lewej nogi pokonał golkipera reprezentacji Austrii.

Leo Messi zdobył swoją 17. bramkę na mistrzostwach świata i wyszedł na prowadzenie w zestawieniu najlepszych strzelców w historii mundiali!



A coś nam mówi, że to jeszcze nie ostatnie słowo Argentyńczyka...



📲 Oglądaj online mecz Argentyna - Austria ▶️ https://t.co/8ceqC9hUH5 pic.twitter.com/5wbPmS2ezn — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 22, 2026

W doliczonym czasie gry do drugiej połowy Messi po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców.

Słynny Argentyńczyk w historii swoich występów na mundialach łącznie strzelił już 18 goli i został liderem klasyfikacji wszech czasów. Messi wystąpił też w największej liczbie meczów w mistrzostwach świata. Ten z Austrią był jego 28.