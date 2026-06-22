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Mundial 2026. Messi z piekła do nieba. Argentyńczyk pobił historyczny rekord

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:03
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Mundial 2026. Messi z piekła do nieba. Argentyńczyk pobił historyczny rekord
Mundial 2026. Messi z piekła do nieba. Argentyńczyk pobił historyczny rekord/PAP/EPA
Lionel Messi źle zaczął swój drugi mecz na tegorocznym mundialu. Na samym początku pojedynku z Austrią zmarnował rzut karny. Później 38-latek zrehabilitował się. Trafił do siatki dwa razy i Argentyna wygrała 2:0. Dla słynnego piłkarza były to gole numer 17 i 18 strzelone na piłkarskich mistrzostwach świata. W ten sposób pobił rekord Miroslava Klose.

Schlager wygrał pojedynek z Messim

Argentyna już w 9. minucie miała doskonałą okazję do objęcia prowadzenia. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Messi. Piłkarz Interu Miami przegrał próbę nerwów z bramkarzem rywali. Alexander Schlager czekał do końca i wymusił błąd na Argentyńczyku, po strzale którego piłka minęła słupek.

Messi najlepszym strzelcem w historii mundiali

Messi zrehabilitował się jeszcze przed przerwą. Po szybkiej akcji i sprytnym przepuszczeniu piłki prze jednego z kolegów były gwiazdor Barcelony precyzyjnym uderzeniem z lewej nogi pokonał golkipera reprezentacji Austrii.

W doliczonym czasie gry do drugiej połowy Messi po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców.

Słynny Argentyńczyk w historii swoich występów na mundialach łącznie strzelił już 18 goli i został liderem klasyfikacji wszech czasów. Messi wystąpił też w największej liczbie meczów w mistrzostwach świata. Ten z Austrią był jego 28.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RekordLionel Messimundial 2026
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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