Mundial 2026. Messi z piekła do nieba. Argentyńczyk pobił historyczny rekord

Schlager wygrał pojedynek z Messim
Argentyna już w 9. minucie miała doskonałą okazję do objęcia prowadzenia. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Messi. Piłkarz Interu Miami przegrał próbę nerwów z bramkarzem rywali. Alexander Schlager czekał do końca i wymusił błąd na Argentyńczyku, po strzale którego piłka minęła słupek.
Messi najlepszym strzelcem w historii mundiali
Messi zrehabilitował się jeszcze przed przerwą. Po szybkiej akcji i sprytnym przepuszczeniu piłki prze jednego z kolegów były gwiazdor Barcelony precyzyjnym uderzeniem z lewej nogi pokonał golkipera reprezentacji Austrii.
W doliczonym czasie gry do drugiej połowy Messi po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców.
Słynny Argentyńczyk w historii swoich występów na mundialach łącznie strzelił już 18 goli i został liderem klasyfikacji wszech czasów. Messi wystąpił też w największej liczbie meczów w mistrzostwach świata. Ten z Austrią był jego 28.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.