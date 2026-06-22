Trump nie był jeszcze na żadnym meczu mundialu. Zaskakująca nieobecność prezydenta USA

Trump pogratulował piłkarzom zwycięstwa nad Urugwajem

Jak pisze The Athletic, sportowy portal "New York Times", brak aktywności Trumpa na mundialu jest zaskakujący, bo przywódca Stanów Zjednoczonych w trakcie drugiej kadencji konsekwentnie budował wizerunek "prezydenckiego kibica". Były obrońca reprezentacji USA Alexi Lalas nazwał go nawet "piłkarskim prezydentem", wskazując, że z żadnego innego Białego Domu nie płynęło tyle sygnałów zainteresowania piłką nożną.

Mimo to, Trump nie był ani na meczu otwarcia amerykańskiej kadry - odbywał się on w Los Angeles na dwa dni przed galą UFC w Białym Domu - ani na żadnym innym. Publicznie wypowiedział się na temat mundialu tylko raz, jednym zdaniem gratulując zwycięstwa w pierwszym meczu z Paragwajem. Przed meczem łączył się też z szatnią piłkarzy i życzył im wygranej.

Drogie bilety nie odstraszyły kibiców

Wczesne sukcesy amerykańskiej kadry, przygody zagranicznych kibiców zachwycających się amerykańską kulturą i jedzeniem są szeroko komentowane w amerykańskich mediach i pobudziły nadzieję na triumf piłkarzy z USA w całych mistrzostwach. Mimo astronomicznie wysokich cen biletów nie sprawdziły się też obawy o świecące pustkami stadiony.

The Athletic zauważa, że Trump nie był jedynym nieobecnym liderem kraju-gospodarza. Kanadyjski premier Mark Carney opuścił inauguracyjny mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną w Toronto (przebywał na spotkaniach we Francji), ale pojawił się już na kolejnym meczu - wygranej 6:0 z Katarem w Vancouver, po której odwiedził szatnię drużyny. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum z góry zapowiedziała, że nie pójdzie na żaden mecz, a swój bilet od FIFA przekazała młodej kobiecie z rdzennej społeczności, wyłonionej w rządowym konkursie.

Biały Dom wykorzystuje mundial

Pod nieobecność Trumpa na meczach mundialowych reprezentowali go członkowie gabinetu: sekretarz stanu Marco Rubio, minister bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin. Na meczu inauguracyjnym w LA obecny był też gubernator Kalifornii Gavin Newsom, potencjalny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 r.

Mimo stosunkowo słabego zaangażowania samego Trumpa, aktywnie mundial do swoich przekazów politycznych wykorzystuje Biały Dom i poszczególne ministerstwa.

Administracja angażuje się w mundialowy dyskurs w mediach społecznościowych. Biały Dom opublikował na portalu X wpisy „USA! USA! USA!" i „SOCCER!!!" oraz udostępniał nagrania kibiców. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) opublikowało grafikę z hasłem nawiązującym do obrony ojczyzny, a po meczu z Australią zamieściło zdjęcie reprezentacji USA na tle czegoś przypominającego stalową bramę z podpisem „BUILT THE WALL” („ZBUDOWALI MUR”) — post został jednak usunięty następnego dnia. DHS nie wyjaśnił dlaczego, a federacja piłkarska odmówiła komentarza.

4 lipca Trump ma wystąpić na wiecu

Szef prezydenckiej grupy zadaniowej ds. MŚ Andrew Giuliani powiedział The Athletic, że Trump jest podekscytowany wynikami drużyny i że w miarę postępów turnieju na trybunach będzie coraz więcej przedstawicieli administracji. Na czwartkowy mecz USA z Turcją w Los Angeles (ostatni mecz grupowy, bez znaczenia dla awansu) zapowiedziana jest "reprezentacja na naprawdę wysokim szczeblu", choć Giuliani nie sprecyzował, kto to będzie.

FIFA planuje specjalne ceremonie z okazji 250-lecia USA przed oboma meczami 1/8 finału w święto niepodległości USA 4 lipca w Houston i Filadelfii (miejscu narodzin Stanów Zjednoczonych). Na pytanie, czy Trump pojawi się na którymś z nich, Giuliani odparł, powołując się na upodobanie prezydenta do budowania napięcia, by „po prostu śledzić dalszy ciąg” mundialowych planów Trumpa. Jednak 4 lipca Trump ma wystąpić na wiecu w Waszyngtonie z okazji święta. Według The Athletic Trump może oszczędzać swoją „wielką premierę” na finał turnieju 19 lipca na stadionie w New Jersey pod Nowym Jorkiem.