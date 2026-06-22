Mundial 2026. Złota rybka typuje wyniki meczów. Trafność przewidywań wynosi 80 proc.

Ponad akwarium umieszczane są małe flagi

Na parterze budynku przy 225 Wellington Street West w Toronto jest biuro, a za szybą biura stoi akwarium. Cała witryna jest obecnie zaklejona plakatem z napisem "Swimbappé. Złota rybka wyrocznia przepowiada wyniki każdego meczu", a niezaklejona część pozwala zobaczyć akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką. Ponad akwarium, przed meczami, umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbappé popłynie najpierw przepowiada zwycięzcę meczu.

Dotychczas trafność rybki wynosi 80 proc., podawały media powołując się na opiekunów akwarium. Według lokalnej telewizji CTV News Toronto, wśród trafnych prognoz jest również wygrana Kanady z Katarem, 6:0. Ale np. w meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej rybka przepowiadała wygraną Wybrzeża Kości Słoniowej.

Rybka ma swoje konto na Instagramie

Właściciele biura mówili w mediach, że chcieli zrobić coś, co będzie bawić nie tylko mieszkańców Toronto, ale także mundialowych turystów. Wybór imienia dla rybki nie był prosty, z propozycji takich jak Finaldo ostatecznie pozostał Swimbappé, nawiązanie do francuskiego piłkarza Kyliana Mbappé. Rybka ma swoje konto na Instagramie.

Po zakończonym mundialu i przepowiadaniu wyniku 104 mundialowych meczów Swimbappé pozostanie w biurze jako oficjalna maskotka, już na emeryturze.