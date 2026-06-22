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Mundial 2026. Złota rybka typuje wyniki meczów. Trafność przewidywań wynosi 80 proc.

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:08
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Mundial 2026. Złota rybka typuje wyniki meczów. Trafność przewidywań wynosi 80 proc.
Mundial 2026. Złota rybka typuje wyniki meczów. Trafność przewidywań wynosi 80 proc./PAP/EPA
W akwarium w biurze w centrum Toronto, złota rybka, którą nazwano Swimbappé, przepowiada wyniki mundialowych meczów. Jak donoszą kanadyjskie media, jest całkiem trafna w swoich przewidywaniach.

Ponad akwarium umieszczane są małe flagi

Na parterze budynku przy 225 Wellington Street West w Toronto jest biuro, a za szybą biura stoi akwarium. Cała witryna jest obecnie zaklejona plakatem z napisem "Swimbappé. Złota rybka wyrocznia przepowiada wyniki każdego meczu", a niezaklejona część pozwala zobaczyć akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką. Ponad akwarium, przed meczami, umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbappé popłynie najpierw przepowiada zwycięzcę meczu.

Dotychczas trafność rybki wynosi 80 proc., podawały media powołując się na opiekunów akwarium. Według lokalnej telewizji CTV News Toronto, wśród trafnych prognoz jest również wygrana Kanady z Katarem, 6:0. Ale np. w meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej rybka przepowiadała wygraną Wybrzeża Kości Słoniowej.

Rybka ma swoje konto na Instagramie

Właściciele biura mówili w mediach, że chcieli zrobić coś, co będzie bawić nie tylko mieszkańców Toronto, ale także mundialowych turystów. Wybór imienia dla rybki nie był prosty, z propozycji takich jak Finaldo ostatecznie pozostał Swimbappé, nawiązanie do francuskiego piłkarza Kyliana Mbappé. Rybka ma swoje konto na Instagramie.

Po zakończonym mundialu i przepowiadaniu wyniku 104 mundialowych meczów Swimbappé pozostanie w biurze jako oficjalna maskotka, już na emeryturze.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026Swimbappézłota rybka
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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