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Eloy Room przeszedł do historii mundialu. Rekordowa liczba obronionych strzałów!

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 08:38
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Eloy Room przeszedł do historii mundialu
Eloy Room przeszedł do historii mundialu/Shutterstock
Bramkarz reprezentacji Curacao Eloy Room zapisał się w historii mistrzostw świata. W bezbramkowo zremisowanym meczu z Ekwadorem 37-letni golkiper obronił aż 15 celnych strzałów rywali, ustanawiając rekord turnieju w spotkaniach rozgrywanych bez dogrywki.

Mur nie do przejścia w Kansas City

Spotkanie Curacao z Ekwadorem zakończyło się remisem 0:0, choć statystyki zdecydowanie przemawiały na korzyść faworyzowanych Ekwadorczyków. Piłkarze z Ameryki Południowej oddali aż 27 strzałów, z czego 15 znalazło drogę do bramki. Na ich drodze stanął jednak znakomicie dysponowany Eloy Room.

Doświadczony bramkarz reprezentacji Curacao popisał się serią efektownych interwencji, dzięki którym jego zespół wywalczył cenny punkt. Żaden z rywali nie znalazł sposobu na pokonanie 37-latka.

Rekord mistrzostw świata

Jak podała agencja Reuters, 15 skutecznych obron w jednym meczu to nowy rekord mistrzostw świata w spotkaniach trwających regulaminowe 90 minut. Odkąd prowadzone są szczegółowe statystyki, żaden bramkarz nie zanotował lepszego wyniku bez uwzględniania dogrywki.

Historyczny występ Rooma sprawił, że jego nazwisko na stałe zapisze się w mundialowych kronikach.

Tim Howard wciąż liderem klasyfikacji ogólnej

Lepszy wynik w historii mistrzostw świata osiągnął jedynie amerykański bramkarz Tim Howard. Podczas meczu 1/8 finału mundialu w 2014 roku przeciwko Belgii zanotował on 16 skutecznych interwencji.

Warto jednak pamiętać, że spotkanie trwało wtedy 120 minut, ponieważ o awansie decydowała dogrywka. Ostatecznie reprezentacja USA przegrała tamto starcie 1:2.

Statystyki prowadzone od 1966 roku

Agencja AP przypomniała, że liczba obronionych strzałów jest oficjalnie uwzględniana w mundialowych statystykach od 1966 roku. Tym bardziej osiągnięcie Eloya Rooma zasługuje na uznanie, ponieważ oznacza ustanowienie rekordu na przestrzeni blisko sześciu dekad historii mistrzostw świata.

Dzięki fenomenalnej postawie bramkarza Curacao mecz z Ekwadorem przejdzie do historii nie ze względu na zdobyte gole, lecz z powodu jednego z najbardziej imponujących występów bramkarskich, jakie kiedykolwiek oglądano na mundialu.

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Źródło PAP
Tematy: mundial 2026rekordyMistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
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