Tottenham pobił transferowy rekord. Sandro Tonali kupiony za 100 mln funtów

Tonali miał w czym wybierać
Tottenham ogłosił pozyskanie defensywnego pomocnika, który przez ostatnie trzy sezony rozegrał 110 meczów w Newcastle United, strzelając 10 goli i notując 10 asyst. Pomógł "Srokom" w zdobyciu Pucharu Ligi Angielskiej i awansie do Champions League po 20 latach. Tonali wcześniej występował w AC Milan i Brescii. Od 2019 roku 34 razy wystąpił w reprezentacji Włoch.
Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Tottenhamu. Poczułem się tutaj fantastycznie. Mówiono o zainteresowaniu czterech, pięciu klubów, ale dla mnie liczył się tylko jeden - oświadczył Tonali, cytowany na stronie "Kogutów".
Isaka droższy niż Tonali
Z nieoficjalnych informacji wynik, że Tottenham za 26-letniego Włocha zapłacił 92,5 mln funtów, a pozostałe 7,5 mln to bonusy uzależnione od kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wartość transferu stanowi drugą co do wielkości kwotę otrzymaną w historii Newcastle United za zawodnika - poinformował klub z północno-wschodniej Anglii, który we wrześniu 2025 roku sprzedał szwedzkiego napastnika Aleksandra Isaka do Liverpoolu za 125 mln funtów.
Tottenham w zeszłym sezonie walczyli o utrzymanie w Premier League i ostatecznie osiągnęli cel zajmując 17. miejsce. Niedawno pozyskali Portugalczyka Mateusa Fernandesa z West Ham United, aby wzmocnić środek pola. Tonali jest kolejnym nabytkiem do drugiej linii.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.