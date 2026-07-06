Tottenham pobił transferowy rekord. Sandro Tonali kupiony za 100 mln funtów

Tonali miał w czym wybierać

Tottenham ogłosił pozyskanie defensywnego pomocnika, który przez ostatnie trzy sezony rozegrał 110 meczów w Newcastle United, strzelając 10 goli i notując 10 asyst. Pomógł "Srokom" w zdobyciu Pucharu Ligi Angielskiej i awansie do Champions League po 20 latach. Tonali wcześniej występował w AC Milan i Brescii. Od 2019 roku 34 razy wystąpił w reprezentacji Włoch.

Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Tottenhamu. Poczułem się tutaj fantastycznie. Mówiono o zainteresowaniu czterech, pięciu klubów, ale dla mnie liczył się tylko jeden - oświadczył Tonali, cytowany na stronie "Kogutów".

Isaka droższy niż Tonali

Z nieoficjalnych informacji wynik, że Tottenham za 26-letniego Włocha zapłacił 92,5 mln funtów, a pozostałe 7,5 mln to bonusy uzależnione od kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Wartość transferu stanowi drugą co do wielkości kwotę otrzymaną w historii Newcastle United za zawodnika - poinformował klub z północno-wschodniej Anglii, który we wrześniu 2025 roku sprzedał szwedzkiego napastnika Aleksandra Isaka do Liverpoolu za 125 mln funtów.

Tottenham w zeszłym sezonie walczyli o utrzymanie w Premier League i ostatecznie osiągnęli cel zajmując 17. miejsce. Niedawno pozyskali Portugalczyka Mateusa Fernandesa z West Ham United, aby wzmocnić środek pola. Tonali jest kolejnym nabytkiem do drugiej linii.