Massimiliano Allegri nowym trenerem Napoli. Doświadczony szkoleniowiec podpisał kontrakt do 2029 roku

Allegri rozpoczyna nowy rozdział w Napoli

Massimiliano Allegri został nowym trenerem Napoli. Włoski klub poinformował o podpisaniu kontraktu z 58-letnim szkoleniowcem, który przejął zespół po Antonio Conte. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2029 roku.

Dla Allegriego będzie to kolejne wyzwanie w bogatej karierze trenerskiej. W przeszłości dwukrotnie prowadził Juventus Turyn (2014–2019 oraz 2021–2024) i AC Milan (2010–2014 oraz 2025–2026).

Bogate sukcesy we włoskiej piłce

Allegri należy do grona najbardziej utytułowanych aktywnych trenerów we Włoszech. Z Juventusem pięciokrotnie zdobył mistrzostwo kraju, a także dwukrotnie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma również tytuł mistrza Serie A wywalczony z AC Milan.

Jego doświadczenie i sukcesy mają pomóc Napoli w walce o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Nieudane zakończenie pracy w Milanie

Ostatni etap pracy Allegriego w AC Milan zakończył się rozczarowaniem. Mediolańczycy zakończyli sezon 2025/26 na piątym miejscu w Serie A, co oznaczało brak awansu do Ligi Mistrzów.

W konsekwencji 25 maja klub rozstał się z trenerem oraz trzema innymi członkami pionu sportowego.

Trenerska rewolucja w Serie A

Zmiana na ławce Napoli wpisuje się w szerszy trend obserwowany we włoskiej ekstraklasie. Od zakończenia sezonu 2025/26 trenerów zmieniło już dziewięć z 20 klubów Serie A.

Do najgłośniejszych roszad należy zatrudnienie Rubena Amorima przez AC Milan, Maurizio Sarriego przez Atalantę Bergamo oraz Fabio Grosso przez Fiorentinę. Włoska liga w nowy sezon wejdzie więc z wieloma nowymi twarzami na ławkach trenerskich.