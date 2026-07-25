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LeBron James koszykarzem Philadelphia 76ers. Podpisał dwuletni kontrakt

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
31 minut temu
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LeBron James koszykarzem Philadelphia 76ers. Podpisał dwuletni kontrakt
LeBron James koszykarzem Philadelphia 76ers. Podpisał dwuletni kontrakt/Shutterstock
LeBron James, najlepszy strzelec wszech czasów ligi NBA, ogłosił, że zostanie koszykarzem Philadelphia 76ers. W klubie tym rozegra swój rekordowy, 24. sezon w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie.

James podpisał kontrakt o wartości 8 mln dolarów

Ostatnie osiem sezonów swojej błyskotliwej kariery James spędził w Los Angeles Lakers, prowadząc zespół z Kalifornii do mistrzowskiego tytułu w 2020 roku. Wcześniej triumfował w lidze z Miami Heat (2012, 2013) i Cleveland Cavaliers (2016).

Według stacji ESPN, James ma podpisać z Sixers dwuletni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów. W zeszłym sezonie zarobił prawie 53 mln. To moja ostateczna decyzja. Nie idę dla pieniędzy. Nie idę dla rodziny. O co tak naprawdę gram w tym momencie? Nadal chcę się poświęcać. Nadal chcę pracować, ciężko pracować. Nadal chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na zdobycie kolejnego mistrzostwa. Wierzę, że mogę pomóc Philadelphia 76ers stać się drużyną mistrzowską i jestem bardzo podekscytowany, że mogę pobudzić nową bazę fanów i rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni - napisał "Król James" w mediach społecznościowych.

James pobił rekord Parisha

41-letni James jest najstarszym aktywnym zawodnikiem NBA. W marcu ubiegłego roku pobił rekord Roberta Parisha w liczbie rozegranych meczów sezonu zasadniczego. Nadal utrzymuje się na elitarnym poziomie. W lutym został wybrany do Meczu Gwiazd po raz 22. z rzędu, co stanowi rekord ligi. W minionym sezonie regularnym notował średnio 20,9 punktu, 6,1 zbiórki i 7,2 asysty w 60 meczach.

Rozpoczął karierę w Cleveland Cavaliers w 2003 roku. Po siedmiu latach przeszedł do Miami Heat. W 2014 wrócił do Cleveland, rozegrał tam cztery sezony, po czym przeniósł się do Lakers. Sixers będą jego czwartym klubem w NBA.

James 22 razy uczestniczył w Meczu Gwiazd, 21 razy był w najlepszej piątce sezonu i został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia NBA. Czterokrotnie otrzymywał tytuł MVP ligi oraz MVP finałów. Jest najlepszym koszykarzem w historii NBA pod względem liczby zdobytych punktów.

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Źródło PAP
Tematy: NBAPhiladelphia 76ersLeBron James
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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