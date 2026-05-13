Martwy koszykarz NBA znaleziony we własnym domu. Policja podała prawdopodobną przyczynę śmierci

Policja nie stwierdziła śladów przestępstwa

Ciało Clarke'a zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.

Kontuzje spowolniły karierę Clarke'a

Clarke był zawodnikiem Grizzlies od 2019 roku, gdy z numerem 21. został wybrany w drafcie. W marcu 2023 roku doznał zerwania ścięgna Achillesa. Ta kontuzja oraz kolejne urazy spowodowały, że w ostatnich trzech sezonach zagrał w 72 z 246 meczów, w tym tylko w dwóch w rozgrywkach 2025/26.