Martwy koszykarz NBA znaleziony we własnym domu. Policja podała prawdopodobną przyczynę śmierci

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 08:27
Władze Memphis Grizzlies przekazały tragiczną wiadomość. Klub ligi NBA przekazał, że w wieku 29 lat zmarł Brandon Clarke. Martwy koszykarz został znaleziony we własnym domu. Policja ustaliła prawdopodobną przyczynę śmierci.

Policja nie stwierdziła śladów przestępstwa

Ciało Clarke'a zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu mogło być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.

Kontuzje spowolniły karierę Clarke'a

Clarke był zawodnikiem Grizzlies od 2019 roku, gdy z numerem 21. został wybrany w drafcie. W marcu 2023 roku doznał zerwania ścięgna Achillesa. Ta kontuzja oraz kolejne urazy spowodowały, że w ostatnich trzech sezonach zagrał w 72 z 246 meczów, w tym tylko w dwóch w rozgrywkach 2025/26.

Źródło PAP
Tematy: koszykówkaśmierćNBAMemphis Grizzlies
