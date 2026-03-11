Sędzia nie odgwizdał faulu na Słoweńcu
Doncic w trzeciej kwarcie po kontakcie z przeciwnikiem upadł na parkiet pod koszem swojej drużyny. Słoweniec był przekonany, że sędzia odgwiżdże faul w ataku. Arbiter jednak nie dopatrzył się przewinienia koszykarza Knicks. Po tej decyzji, a raczej jej braku gwiazdor Lakers leżąc na parkiecie wykonał palcami gest przypominający liczenie pieniędzy.
Doncic poprowadził Lakers do zwycięstwa
Doncic zdobył w meczu w Los Angeles 35 punktów i pomógł Lakers wygrać 110:97. Reprezentant Polski Jeremy Sochan cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych Knicks.
Doncic nie zbiednieje
Grzywna w wysokości 50 tysięcy dolarów raczej nie zaboli słynnego koszykarza. Jak podała agencja AP, wymierzona kara stanowi około jednej dziesiątej procenta 46-milionowej pensji Doncicia za ten sezon.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję