Sędzia nie odgwizdał faulu na Słoweńcu

Doncic w trzeciej kwarcie po kontakcie z przeciwnikiem upadł na parkiet pod koszem swojej drużyny. Słoweniec był przekonany, że sędzia odgwiżdże faul w ataku. Arbiter jednak nie dopatrzył się przewinienia koszykarza Knicks. Po tej decyzji, a raczej jej braku gwiazdor Lakers leżąc na parkiecie wykonał palcami gest przypominający liczenie pieniędzy.

Reklama

Doncic poprowadził Lakers do zwycięstwa

Doncic zdobył w meczu w Los Angeles 35 punktów i pomógł Lakers wygrać 110:97. Reprezentant Polski Jeremy Sochan cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych Knicks.

Doncic nie zbiednieje

Grzywna w wysokości 50 tysięcy dolarów raczej nie zaboli słynnego koszykarza. Jak podała agencja AP, wymierzona kara stanowi około jednej dziesiątej procenta 46-milionowej pensji Doncicia za ten sezon.