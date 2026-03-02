Komplet kibiców na trybunach

W piątek w Rydze biało-czerwoni wygrali 84:82. Kolejne spotkania Polaków w ostatnim okienku FIBA pierwszego etapu odbędą się na 3 lipca z Austrią na wyjeździe i trzy dni później z Holandią u siebie

W wypełnionej w komplecie hali w Gdyni Polacy rozpoczęli z animuszem piątką z kapitanem Mateuszem Ponitką, Jordanem Loydem, Michałem Sokołowskim, Dominikiem Olejniczakiem i Kamilem Łączyńskim, który zastąpił w wyjściowym składzie z piątkowego meczu w Rydze Tomasza Gielo.

Łotwa bez największych gwiazd

Punkty Ponitki w 20 sekundzie "otworzyły" wynik, a w kolejnych akcjach Polacy byli nie do zatrzymania. Co najważniejsze, punkty zdobywał nie tylko duet Ponitka-Loyd (jak w Rydze), ale praktycznie wszyscy zawodnicy wprowadzani szybko na parkiet przez trenera Igora Milicicia. Równie dobra była defensywa polskich koszykarzy, którzy prowadzili 8:2, 16:6, a nawet 21:6 po dobitce Olejniczaka.

Agresywniejsza obrona biało-czerwonych na obwodzie sprawiała, że Łotysze nie mogli zdobywać punktów z dystansu, swojej najmocniejszej broni. Pierwszą "trójkę" trafił Roberts Blumbergs na 18 sekund przed końcem tej kwarty, a za chwilę takim samym rzutem popisał się Arturs Kurucs i po 10 minutach Polska prowadziła 23:16.

Łotwa, piąta drużyna MŚ 2023, występująca tym razem bez największych gwiazd - Kristapsa Porzingisa z NBA, czy Rolandsa Smitsa - miała kłopoty z zatrzymaniem polskiego ataku, ale i dominacji gospodarzy pod koszami - do przerwy biało-czerwoni mieli 22 zbiórki, a podopieczni Hiszpana Sito Alonso tylko 11. Po wsadzie piłki przez Olejniczaka drużyna Milicicia wygrywała w 18. minucie 47:33. W ostatniej minucie po "trójce" Jakuba Garbacza i ekwilibrystycznej akcji Loyda biało-czerwoni wygrywali 54:36 i była to najwyższa ich przewaga w drugiej kwarcie.

Polacy zakończyli mecz efektownymi wsadami

Po przerwie nieustający doping kibiców pobudzał Polaków do dalszej walki i dobrej gry. Po kolejnym rzucie spod kosza Olejniczaka na tablicy pokazało się po raz pierwszy w spotkaniu 20-punktowe prowadzenie 56:36. Intensywność gry w defensywie biało-czerwonych nie malała. Każdy z wchodzących z ławki koszykarzy był widoczny na parkiecie i dokładał swoją "cegiełkę". W 29. minucie po wolnych Sokołowskiego było 70:49.

Rywale robili co mogli, ale to nie był ich wieczór w Gdyni. Nieco sfrustrowani obrotem spraw faulowali gospodarzy, także w sytuacjach zupełnie niekonfliktowych, jak Arturs Strautins Mikołaja Witlińskiego pod koniec trzeciej kwarty, za co otrzymał faul techniczny.

Rywale zmniejszyli straty do 12 punktów (60:72) w 32. minucie po dwóch celnych rzutach z dystansu. Trener Milicić wziął czas, wprowadził Jakuba Urbaniaka pod kosz zamiast zmęczonego, walczącego niezwykle twardo pod koszami Olejniczaka i biało-czerwoni złapali drugi oddech.

Ich obrona pozostawała cały czas bardzo aktywna, a jej liderem był Michał Sokołowski, który oprócz 20 punktów dołożył osiem zbiórek i wiele razy, co nie zostało ujęte w statystykach, zmuszał rywali do popełniania błędów. Mecz zakończyli dwoma efektownymi wsadami najpierw Sokołowski, a po chwili Urbaniak.

Hrycaniuk dostał koszulkę

Polacy wygrali walkę pod tablicami aż 44:28 i mieli 23 asysty przy tylko 15 rywali. Łotysze trafili tylko 10 razy za trzy punkty i mieli 46,4 proc. rzutów za dwa. Polacy w tym elemencie górowali - 62,9 procent skuteczności.

Przed meczem za ponad 10 lat gry w reprezentacji (137 meczów i 647 pkt) podziękowano Adamowi Hrycaniukowi, najstarszemu obecnie zawodnikowi ekstraklasy, siedmiokrotnemu mistrzowi Polski (15 marca będzie świętował 42. urodziny), trzykrotnemu uczestnikowi ME oraz MŚ 2019. Koszulkę z numerem 34, oprawioną jak obraz, wręczyli mu prezes PZKosz Grzegorz Bachański oraz kapitan reprezentacji Ponitka.