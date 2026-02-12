Lampe i Trybański przetarli ślad Sochanowi

Sochan będzie trzecim Polakiem w Knicks. W 2003 r. nowojorczycy wybrali Macieja Lampe z nr 30 draftu i spędził on tam sezon 2003/04. Drugim był Cezary Trybański, który rozegrał trzy spotkania w sezonie 2004/05.

Sochan trafił do NBA w 2022 roku. Wtedy został wybrany przez ekipę z San Antonio z numerem dziewiątym w drafcie i podpisał czteroletnią umowę, w tym przez pierwsze dwa lata gwarantowaną. Do tej pory zarobił w NBA 23 mln dolarów. Jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie obecnych rozgrywek.

Nie udało się to do 5 lutego, kiedy zakończył się w NBA okres transferowy. W czwartek poinformowano, że klub i zawodnik doszli do porozumienia ws. wykupienia kontraktu Polaka.

Sochan stracił miejsce w składzie Spurs

Czwarty sezon na parkietach NBA jest najtrudniejszy w karierze 22-letniego skrzydłowego, który. Po odejściu legendarnego trenera Gregga Popovicha ze Spurs - stracił miejsce w rotacji jego następcy, Mitcha Johnsona, którego zespół spisuje się nadspodziewanie dobrze w rozgrywkach i z bilansem 38-16 w Konferencji Zachodniej ustępuje tylko broniącym tytułu Oklahoma City Thunder.

Reprezentant Polski w tym sezonie wystąpił w 28 z 54 meczów zespołu z Teksasu. Grał średnio 13 minut i notował 4,1 punktu, 2,6 zbiórki i jedną asystę. W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 212 spotkaniach przebywał na parkiecie przeciętnie 25,3 min w meczu, uzyskując 10,4 pkt, 5,6 zbiórki i 2,6 asysty. Nie tylko ostatnie decyzje trenera, ale dokuczające zawodnikowi kontuzje sprawiły, że nie wystąpił w 88 meczach - co daje w sumie więcej niż jeden sezon zasadniczy - na 300 rozegranych w tym czasie przez Spurs.

Kontuzje skomplikowały sytuację Sochana

Obecne problemy Sochana zaczęły się jeszcze w przerwie letniej, gdy ze względu na kontuzję łydki zmuszony był opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpił w mistrzostwach Europy w Katowicach i w Rydze (dotychczas rozegrał w biało-czerwonych barwach siedem spotkań i zdobył 81 punktów). Później w trakcie przygotowań do sezonu NBA doznał urazu kciuka, który wyeliminował go z gry na kolejne tygodnie. Gdy wrócił, nie był w stanie przebić się do rotacji dobrze spisujących się Spurs.

Już po rozstaniu z Sochanem ekipa Spurs pokonała w czwartek nad ranem czasu polskiego na wyjeździe Golden State Warriors 126:113.