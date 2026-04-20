Drużyna z Warszawy zerwała współpracę z Zondacrypto. "Nie otrzymywaliśmy pieniędzy"

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 13:28
Szefowie Dzików Warszawa zerwali umowę sponsorską z firmą Zondacrypto - potwierdził PAP Michał Szolc, prezes koszykarskiego klubu występującego w ekstraklasie.

Nazwa sponsora nie zniknęła z koszulek koszykarzy

Dziki, zajmujące obecnie piąte miejsce w ekstraklasie (16 zwycięstw - 11 porażek) i mające szanse na pierwszy w historii awans do play off, współpracowały z giełdą kryptowalut od półtora roku.

W ubiegły piątek w trybie natychmiastowym zerwaliśmy umowę sponsorską. W trakcie sobotniego meczu drużyny w Warszawie logotyp Zondacrypto nie pojawił się ani na bandach, ani na parkiecie. Zniknął także z naszej strony internetowej. Zachowaliśmy jeszcze w meczu z Energą Czarnymi Słupsk nasze świadczenie na jej rzecz w formie napisów z nazwą na koszulkach, ale one też znikną - przekazał prezes Szolc, potwierdzając informację WP Sportowe Fakty.

Od pewnego czasu sponsor przestał wywiązywać się z umowy, nie otrzymywaliśmy wpłat. W pewnym momencie urwał się kontakt z tą firmą. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Nie spodziewam się, że kiedykolwiek otrzymamy zaległe pieniądze. To dla nas trudna sytuacja, bo wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Natomiast eskalacja tego, co dzieje się wokół tej marki i okoliczności, które wychodzą na jaw, sprawiają, że nie możemy z nimi dłużej współpracować - dodał.

Raków zerwał umowę z Zondacrypto

W piątek o zerwaniu umowy sponsorskiej z Zondacrypto, która miała obowiązywać jeszcze dwa lata, poinformował Raków Częstochowa. Wysłaliśmy oświadczenie rozpoczynające proces rozwiązania umowy sponsorskiej - poinformował rzecznik klubu Damian Markowski. Jak tłumaczył, powodem rozwiązania umowy "jest to, co dzieje się obecnie wokół Zondacrypto". Dodał, że logo giełdy, która jest też sponsorem tytularnym stadionu, będzie sukcesywnie znikać z przestrzeni klubowej.

Zondacrypto sponsorem Lechii, GKS i Pogoni

Giełda jest też sponsorem innych zespołów piłkarskiej ekstraklasy: Lechii Gdańsk, GKS Katowice i Pogoni Szczecin. Wspiera również m.in. włoskie kluby piłkarskie, jak Atalanta Bergamo czy Juventus Turyn. Giełda jest zaangażowana również w inne dyscypliny sportu, m.in. sponsoruje polską reprezentację w kolarstwie, zespół zawodowy, w którym jeździ m.in. Katarzyna Niewiadoma oraz konkretne wyścigi.

W piątek śląska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie giełdy. Śledztwo powierzono do przeprowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia. Jak przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz, w chwili obecnej można mówić o kilkuset osobach poszkodowanych w sprawie Zondacrypto, ale liczba ta stale rośnie, tak jak rośnie kwota szkody. W piątek szacowano ją na 350 mln zł.

Źródło PAP
Tematy: koszykówka, kryptowaluty, zondacrypto, dziki warszawa
