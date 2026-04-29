Sufit spadł koszykarzowi na głowę. Dosłownie

Koszykarz trafił do szpitala

Do feralnego wypadku doszło akurat w czasie przerwy w grze. Szczęście w nieszczęściu, że młody koszykarz został trafiony niewielkim, lekkim elementem płyty izolacji termicznej. Zawodnikiem od razu zajęły się służby medyczne. Prosto z hali trafił on do szpitala. Po przeprowadzeniu badań nie wykryto niczego niepokojącego.

Hala została wyłączona z użytku

Hala została zamknięta. W najbliższym czasie będzie wyłączona z użytku. Teraz obiekt zostanie poddany kontroli. Dopiero po jej zakończeniu inspektorzy budowlani stwierdzą, czy będą mogły odbywać się w niej zawody.