Sufit spadł koszykarzowi na głowę. Dosłownie

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas meczu jednej z niższych lig koszykówki w Hiszpanii. W trakcie pojedynku CB Sajuma - CB Coria w hali w Sewilli na głowę jednego z zawodników spadł sufit. Dosłownie.
Koszykarz trafił do szpitala
Do feralnego wypadku doszło akurat w czasie przerwy w grze. Szczęście w nieszczęściu, że młody koszykarz został trafiony niewielkim, lekkim elementem płyty izolacji termicznej. Zawodnikiem od razu zajęły się służby medyczne. Prosto z hali trafił on do szpitala. Po przeprowadzeniu badań nie wykryto niczego niepokojącego.
Hala została wyłączona z użytku
Hala została zamknięta. W najbliższym czasie będzie wyłączona z użytku. Teraz obiekt zostanie poddany kontroli. Dopiero po jej zakończeniu inspektorzy budowlani stwierdzą, czy będą mogły odbywać się w niej zawody.
Źródło dziennik.pl
