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Apoloniusz Tajner wrócił na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 15:46
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Apoloniusz Tajner wrócił na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego
Apoloniusz Tajner wrócił na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego/PAP
Apoloniusz Tajner drugi raz w swoim życiu będzie sprawował funkcję szefa Polskiego Związku Narciarskiego. Były trener naszej kadry skoczków narciarskich został wybrany ponownie na to stanowisko podczas odbywającego się w Krakowie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. 72-latek zastąpił na fotelu prezesa Adama Małysza.

Tylko 6 osób nie poparło Tajnera

Tajner był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów, jedna osoba nie oddała głosu.

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Dla Tajnera to powrót na to stanowisko. Poprzednio pełnił je w latach 2006-2022. Wcześniej (1999-2006) był trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Pod jego kierunkiem Adam Małysz zaczął odnosić pierwsze wielkie sukcesy - trzykrotnie z rzędu zdobył Puchar Świata, wywalczył trzy tytuły mistrza świata, wygrał 49. Turniej Czterech Skoczni oraz zdobył srebrny i brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w 2002 roku w Salt Lake City.

Tajner nie wystartuje w następnych wyborach

Na zjeździe wyborczym w 2022 roku, gdy został zastąpiony przez Małysza, otrzymał tytułu Honorowego Prezesa PZN. Tajner od 2023 roku jest posłem na Sejm (KO). Zapowiedział, że do końca kadencji Sejmu będzie pełnił funkcję posła, ale nie wystartuje w następnych wyborach.

Wybrano także nowy zarząd. W jego skład weszli: Mirosław Graf (przedstawiciel Dolnośląskiego Związku Narciarskiego), Wojciech Gumny (przedstawiciel Tatrzańskiego Związku Narciarskiego), Jarosław Konior – (przedstawiciel Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego), Rafał Kot, Marek Pach, Zbigniew Wuwer.

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Źródło PAP
Tematy: prezesPZNApoloniusz TajnerPolski Związek Narciarski
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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