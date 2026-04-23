Adam Małysz ogłosił ważną decyzję. Robi to dla dla swojego zdrowia i spokoju

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:29
Adam Małysz podjął bardzo ważną decyzję. Były skoczek narciarski ogłosił, że nie wystartuje w czerwcu wyborach na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Pełniący aktualnie tę funkcję 48-latek powiedział, że nie będzie się ubiegał o reelekcję, bo ma odmienne wizje od części działaczy. Robi to dla dobra swojego zdrowia i spokoju.

Małysz ma swoje plany

Były znakomity skoczek narciarski, czterokrotny medalista olimpijski i czterokrotny mistrz świata kierował federacją przez ostatnie cztery lata. Wcześniej, od 2016 roku, działał jako dyrektor związku ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

Mamy trochę rozbieżne wizje. Nie chcę nic mówić na temat zarządu. Chcę dociągnąć rzeczy, które mam do zrobienia, a później mam swoje plany. Życzę nowej ekipie wszystkiego dobrego i powodzenia. Mam nadzieję, że wiele rzeczy, które zrobiliśmy, będzie kontynuowanych. Nie mówię, że wszystkie, bo zawsze są plusy i minusy. Dla swojego zdrowia i spokoju” wolę nie kandydować. Będę miał inne rzeczy do roboty - powiedział Małysz na łamach portalu przegladsportowy.onet.pl.

Tajner chce zająć miejsce Małysza

W 2022 roku Małysz był jedynym kandydatem na szefa PZN i zastąpił Apoloniusza Tajnera, który funkcję prezesa sprawował 16 lat, ale na mocy ustawy o kadencyjności nie mógł wtedy ubiegać się o kolejną. Z kolei teraz zapowiedział, że chce wrócić i będzie ponownie kandydował, co potwierdził w wypowiedziach medialnych. Były trener kadry skoczków narciarskich, współtwórca największych sukcesów... Małysza aktualnie jest posłem na Sejm.

Według zapowiedzi Małysza 28 kwietnia zostaną ogłoszone składy sztabów i zawodników w poszczególnych kadrach narodowych. Kadencja obecnego zarządu PZN kończy się 13 czerwca.

Źródło PAP
