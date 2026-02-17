Małysz wzruszył się na trybunach

Przed skokami sześciu ostatnich zawodników zaczął intensywnie padać śnieg. Pojawiły się też mocne podmuchy wiatru. Po nieudanym skoku Tomasiaka jury zdecydowało o przerwaniu konkursu i uwzględnieniu wyników dwóch z trzech planowanych serii.

Reklama

Bardzo się wzruszyłem. Gdy stałem na trybunach, to jeszcze nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Czekaliśmy na decyzję czy dokończą trzecią serię, czy zaliczą tylko dwie. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Pisze się nowa historia. Znów jesteśmy górą - oznajmił Małysz na antenie Eurosportu.

Tomasiak czarnym koniem igrzysk olimpijskich

Po ostatnich przed igrzyskami olimpijskimi konkursach Pucharu Świata w niemieckim Willigen nikt nie wróżył sukcesów Polakom na najważniejszej imprezie czterolecia. Tomasiak zajmował 14. miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast Wąsek i Kamil Stoch spisywali się gorzej od 19-latka z Bielska-Białej.

Czarnym koniem okazał się jednak Tomasiak, który najpierw zajął drugie miejsce na normalnym obiekcie, później był trzeci na dużej skoczni, a w poniedziałek wraz z Wąskiem sięgnął po srebrny medal w duetach.

Reklama

Chyba nikt by nie uwierzył w trzy medale. Myślę, że 90 procent kibiców nie stawiało nawet na jeden medal. Jestem pełen podziwu dla trenera Macieja Maciusiaka, który wierzył do końca. Jeszcze przed samymi igrzyskami mówił, że jedziemy po medal, ale chyba nie spodziewał się aż trzech - podkreślił Małysz.

Los trenera rozstrzygnie się po sezonie

Trener polskiej kadry Maciusiak przez większość sezonu był w ogniu krytyki mediów i kibiców. Szkoleniowiec w zeszłym roku zastąpił Austriaka Thomasa Thurnbichlera, który przez trzy sezony prowadził biało-czerwonych.

Na pewno jest wielka satysfakcja. Z drugiej strony to były bardzo trudne momenty. Ja się uodporniłem na pewne rzeczy, ale nowy trener miał przed sobą wielkie wyzwanie i parę miesięcy na to, żeby wytrenować chłopaków i zdobywać medale. To nie było proste. Z tego co wiem, nie czytał wiadomości i gazet, ale jego rodzinie się dostawało - przypomniał były skoczek.

Małysz nie zdradził, czy kontrakt trenera Maciusiaka zostanie przedłużony. Nie będę teraz deklarował. Zarząd PZN zdecyduje o tym po sezonie - poinformował.

Małysz wciąż wierzy w Kubackiego

Tomasiak został pierwszym polskim skoczkiem narciarskim, który wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach. Wcześniej po dwa medale dwukrotnie zdobywali Małysz - srebro i brąz w Salt Lake City w 2022 roku oraz dwa srebra w Vancouver w 2010 roku oraz Kamil Stoch - dwa złota w 2014 roku w Soczi oraz złoto i brąz w 2018 roku w Pjongczangu.

Kacper jest niesamowity. Natomiast wciąż wierzę w naszych doświadczonych skoczków, w tym Dawida Kubackiego. To zawodnik, który się nigdy nie poddaje - zakończył Małysz.