133 metry Tomasiaka w pierwszej serii

Tomasiak był czwarty. Prowadził Ren Nikaido. Japończyk skoczył 140 metrów i wyprzedzał o siedem punktów Słoweńca Domena Prevca (138,5 m) oraz o dziewięć Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (136 m).

Małysz porównał Tomasiaka do Żyły, ale... sprzed 25 lat. 'Ma niesamowitego kopa'
Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tracił do Nikaido 12,2 pkt po skoku na odległość 133 m. Do czołowej trzydziestki, która wystartowała w drugiej serii, awansowali również 12. Paweł Wąsek (129,5 m) oraz 19. Kamil Stoch (126,5 m).

Tomasiak w drugiej serii przesunął się o jedną pozycję

Stoch w drugiej próbie uzyskał 131,5 m (21. miejsce), Wąsek wylądował na 130 m (14. miejsce), a Tomasiak poleciał na 138,5 m i to finalnie dało mu trzecią pozycję. Mistrzem olimpijskim został Nikaido. Drugie miejsce zajął Prevc.

Brązowy medal Taomaiska jest w sumie trzecim krążkiem biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

Małysz i Stoch też wracali z igrzysk z dwoma medalami

Łącznie polscy skoczkowie narciarscy w historii igrzysk olimpijskich zdobyli 12 medali. Tomasiak to trzeci polski skoczek narciarski, który wywalczył dwa indywidualne medale w tych samych igrzyskach olimpijskich.

Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.

  • Polscy medaliści zimowych igrzysk
  • ZŁOTE (7)
  • Wojciech Fortuna (skoki narciarskie) - Sapporo (1972), konkurs na dużej skoczni
  • Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg na 30 km techniką klasyczną
  • Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na normalnej skoczni
  • Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Soczi (2014), bieg na 10 km techniką klasyczną
  • Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), bieg na 1500 m
  • Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na dużej skoczni
  • Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs na dużej skoczni
  • SREBRNE (9)
  • Elwira Seroczyńska (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m
  • Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na dużej skoczni
  • Tomasz Sikora (biathlon) - Turyn (2006), 15 km ze startu wspólnego
  • Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na normalnej skoczni
  • Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na dużej skoczni
  • Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), sprint techniką klasyczną
  • Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka
  • (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie
  • Kacper Tomasiak (skoki naciarskie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), konkurs na skoczni normalnej
  • Władimir Semirunnij (łyżwiarstwo szybkie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), bieg na 10 000 m
  • BRĄZOWE (10)
  • Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) - Cortina d’Ampezzo (1956)
  • Helena Pilejczyk (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m
  • Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na normalnej skoczni
  • Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Turyn (2006), 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego
  • Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg łączony 2x7,5 km techniką klasyczną i dowolną
  • Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szybkie) - Vancouver (2010), wyścig drużynowy na dochodzenie
  • Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie
  • Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs drużynowy
  • Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - Pekin (2022), konkurs indywidualny na skoczni normalnej
  • Kacper Tomasiak (skoki naciarskie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), konkurs na dużej skoczni