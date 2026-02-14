133 metry Tomasiaka w pierwszej serii

Tomasiak był czwarty. Prowadził Ren Nikaido. Japończyk skoczył 140 metrów i wyprzedzał o siedem punktów Słoweńca Domena Prevca (138,5 m) oraz o dziewięć Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (136 m).

Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tracił do Nikaido 12,2 pkt po skoku na odległość 133 m. Do czołowej trzydziestki, która wystartowała w drugiej serii, awansowali również 12. Paweł Wąsek (129,5 m) oraz 19. Kamil Stoch (126,5 m).

Tomasiak w drugiej serii przesunął się o jedną pozycję

Stoch w drugiej próbie uzyskał 131,5 m (21. miejsce), Wąsek wylądował na 130 m (14. miejsce), a Tomasiak poleciał na 138,5 m i to finalnie dało mu trzecią pozycję. Mistrzem olimpijskim został Nikaido. Drugie miejsce zajął Prevc.

Brązowy medal Taomaiska jest w sumie trzecim krążkiem biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

Małysz i Stoch też wracali z igrzysk z dwoma medalami

Łącznie polscy skoczkowie narciarscy w historii igrzysk olimpijskich zdobyli 12 medali. Tomasiak to trzeci polski skoczek narciarski, który wywalczył dwa indywidualne medale w tych samych igrzyskach olimpijskich.

Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.