Tomasiak był czwarty. Prowadził Ren Nikaido. Japończyk skoczył 140 metrów i wyprzedzał o siedem punktów Słoweńca Domena Prevca (138,5 m) oraz o dziewięć Norwega Kristoffera Eriksena Sundala (136 m).
Tomasiak, srebrny medalista olimpijski z normalnej skoczni, tracił do Nikaido 12,2 pkt po skoku na odległość 133 m. Do czołowej trzydziestki, która wystartowała w drugiej serii, awansowali również 12. Paweł Wąsek (129,5 m) oraz 19. Kamil Stoch (126,5 m).
Tomasiak w drugiej serii przesunął się o jedną pozycję
Stoch w drugiej próbie uzyskał 131,5 m (21. miejsce), Wąsek wylądował na 130 m (14. miejsce), a Tomasiak poleciał na 138,5 m i to finalnie dało mu trzecią pozycję. Mistrzem olimpijskim został Nikaido. Drugie miejsce zajął Prevc.
Brązowy medal Taomaiska jest w sumie trzecim krążkiem biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.
Małysz i Stoch też wracali z igrzysk z dwoma medalami
Łącznie polscy skoczkowie narciarscy w historii igrzysk olimpijskich zdobyli 12 medali. Tomasiak to trzeci polski skoczek narciarski, który wywalczył dwa indywidualne medale w tych samych igrzyskach olimpijskich.
Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.
- Polscy medaliści zimowych igrzysk
- ZŁOTE (7)
- Wojciech Fortuna (skoki narciarskie) - Sapporo (1972), konkurs na dużej skoczni
- Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg na 30 km techniką klasyczną
- Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na normalnej skoczni
- Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Soczi (2014), bieg na 10 km techniką klasyczną
- Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), bieg na 1500 m
- Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Soczi (2014), konkurs na dużej skoczni
- Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs na dużej skoczni
- SREBRNE (9)
- Elwira Seroczyńska (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m
- Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na dużej skoczni
- Tomasz Sikora (biathlon) - Turyn (2006), 15 km ze startu wspólnego
- Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na normalnej skoczni
- Adam Małysz (skoki narciarskie) - Vancouver (2010), konkurs na dużej skoczni
- Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), sprint techniką klasyczną
- Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka
- (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie
- Kacper Tomasiak (skoki naciarskie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), konkurs na skoczni normalnej
- Władimir Semirunnij (łyżwiarstwo szybkie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), bieg na 10 000 m
- BRĄZOWE (10)
- Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) - Cortina d’Ampezzo (1956)
- Helena Pilejczyk (łyżwiarstwo szybkie) - Squaw Valley (1960), 1500 m
- Adam Małysz (skoki narciarskie) - Salt Lake City (2002), konkurs na normalnej skoczni
- Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Turyn (2006), 30 km techniką dowolną ze startu wspólnego
- Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) - Vancouver (2010), bieg łączony 2x7,5 km techniką klasyczną i dowolną
- Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska (łyżwiarstwo szybkie) - Vancouver (2010), wyścig drużynowy na dochodzenie
- Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie) - Soczi (2014), wyścig drużynowy na dochodzenie
- Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch (skoki narciarskie) - Pjongczang (2018), konkurs drużynowy
- Dawid Kubacki (skoki narciarskie) - Pekin (2022), konkurs indywidualny na skoczni normalnej
- Kacper Tomasiak (skoki naciarskie) - Mediolan/Cortina d’Ampezzo (2026), konkurs na dużej skoczni
