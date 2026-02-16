Polacy na podium po pierwszej serii

Tomasiak i Wąsek po pierwszej serii zajmowali trzecie miejsce. Prowadzili Jan Hoerl i Stephan Embacher z Austrii przed Anze Laniskiem i Domenem Prevcem ze Słowenii.

Reklama

Wąsek skoczył 133,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m. Polacy zgromadzili 274,5 pkt. Prowadzący Austriacy zdobyli 291,2 pkt. Drudzy Słoweńcy mają 280,9 pkt.

Polacy w drugiej rundzie "wskoczyli" na drugie miejsce

W drugiej próbie Wąsek spisał się lepiej od Laniska, który zaliczył bardzo słaby skok. W efekcie Słoweńcy spadli na piątą pozycję, a biało-czerwoni awansowali na drugą lokatę.

Tomasiak w drugiej rundzie poleciał daleko. Wylądował na 135,5 m. Dostał dobre noty za styl i dzięki temu nasz duet wysunął się na prowadzenie.

Kristoffer Eriksen Sundal wprawdzie poleciał dalej od Tomasiaka, ale to nie wystarczyło Norwegom do wyprzedzenia Polaków. Niemcom i Japończykom też się to nie udało. W tym momencie było pewne, że Wąsek i Tomasiak po drugiej serii będą na podium. Ostatecznie naszych reprezentantów wyprzedzili tylko Austriacy, do których traciliśmy 21 punktów. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Trzeci Norwegowie mieli 538,0 pkt.

Tomasiak skakał w ekstremalnych warunkach

Reklama

W decydującej o podziale medalów serii Wąsek uzyskał 129 m. To nie był zły skok, ale rywale spisali się lepiej. Biało-czerwoni spadli na czwarte miejsce. Pierwsi byli Austriacy, drudzy Japończycy, a trzeci Norwegowie.

Wszystko zależało od Tomasiaka. Wicemistrz olimpijski ze skoczni normalnej skakał w ekstremalnie trudnych warunkach. W Predazzo zaczął obficie padać śnieg i silnie wiać wiatr. 19-latek długo oczekiwał na swoją próbę. Jury konkursu zastanawiało się, co zrobić w tej sytuacji.

Ostatecznie Tomasiak ruszył z 12. belki. Polak wylądował na 124,5 m. Dostał też niskie noty za styl. Byliśmy na trzecim miejscu i było prawie pewne, że tej pozycji nie utrzymamy, ale wtedy sędziowie podjęli decyzję o anulowaniu trzeciej serii i dzięki temu Polacy zdobyli srebrne medale, bo o końcowym wyniku zdecydowały wyniki po drugiej serii.

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w trzeciej zaprezentowało się osiem najlepszych duetów.