Papryka, kurczak i kukurydza na pizzy "Tomasiak"

W popularnej restauracji w Predazzo wśród dodatków na pizzy nazwanej na cześć Tomasiaka są papryka, kurczak i kukurydza. Wypiek powstał niemal natychmiast po sukcesach 19-latka na miejscowej skoczni.

Nazwanie pizzy imieniem bohatera zdarza się we Włoszech rzadko i jest nadzwyczajnym wyrazem uznania. Zaszczyt ten spotkał wcześniej w Predazzo Małysza, gdzie od lat jest wręcz uwielbiany i wspominany.

Jego rekord skoczni - 136 metrów z 2003 roku - uczczono pizzą "Małysz 136". Jest ona szczególnie popularna wśród Polaków odwiedzających tę miejscowość, zarówno narciarzy, jak i wysłanników mediów.

Właściciel pizzerii jest kibicem skoków narciarskich

Specjalista ds. turystyki Fabio Gerola z biura Trentino Marketing powiedział, że właściciel restauracji w Predazzo Michele Zanotti i jego załoga są miłośnikami skoków narciarskich i dlatego przed laty stworzyli pizzę na cześć "Orła z Wisły". Teraz, jak dodał, uczcili w ten sposób młodego polskiego olimpijczyka, jednego z bohaterów tegorocznych igrzysk.