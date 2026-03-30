Adam Małysz broni trenera kadry skoczków narciarskich. "Trudno winić go za pewne rzeczy"

Polacy męczyli się w Pucharze Świata

W niedzielę w Planicy zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie był od udany dla biało-czerwonych. Polscy kibice swoją chwilę radości mieli podczas igrzysk olimpijskich. Małysz zastanawiał się w rozmowie z dziennikarzami, skąd ten paradoks. Puchar Świata był męczarnią. Wydawało się, że igrzyska będą kluczowe, że pójdziemy w górę, a tymczasem wróciliśmy do tego, co było przed nimi - ocenił Małysz

Według Małysza dobrym posunięciem było odsunięcie przed igrzyskami Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska od startów w zawodach Pucharu Świata, bo to im pomogło w przygotowaniach do występu olimpijskiego. Efektem były trzy medale w Predazzo. Natomiast jeśli chodzi o Puchar Świata, to Małysz przypomniał, że "wyniki fizyczne chłopaków i tak dalej wskazywały na to, że wszystko jest okej".

Małysz część winy zwala na sprzęt

Dlaczego więc w 29 konkursach indywidualnych PŚ żaden z biało-czerwonych nie stanął na podium? Sprzęt i technika. Jak widzimy, że prędkość na progu naszych skoczków jest o 2,5 km mniejsza od zawodników z czołówki, co oznacza spokojnie różnicę 20-30 metrów na skoczni do lotów, że rywale skaczą w "workach", a nasi w obcisłych kombinezonach, to mówi samo za siebie. I przekłada się na technikę skoku - analizował Małysz.

Małysz ma nadzieję, że FIS wprowadzi nowy pomiar zawodników „od dociśniętych do ściany stóp do kości ogonowej”. Apelowali o to od dłuższego czasu Francuzi. Nowy pomiar jest obecnie testowany. Wydaje się, że będzie bardziej sprawiedliwy i będzie mniej możliwości do manipulacji przy kombinezonach. Widzimy przecież, że niektórzy zawodnicy nadal mają krok zdecydowanie za nisko - zauważył Małysz.

Małysz murem za Maciusiakiem

Prezes PZN nie chciał się wypowiadać o personaliach. Bronił krytykowanego w części mediów trenera kadry Macieja Maciusiaka. Minęło osiem-dziewięć miesięcy, odkąd Maciek zaczął pracować, więc trudno winić go za pewne rzeczy. Z drugiej strony deklarował, że walczy o medal olimpijski, a przywiózł trzy - przypomniał.

Małysz zapowiedział, że w połowie kwietnia podjęte zostaną "pewne decyzje". Zasugerował, że kadra może być wzmocniona kimś z zagranicy.