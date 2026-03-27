Skoki narciarskie. O której pożegnanie Kamila Stocha w Planicy? Puchar Świata w piątek 27 marca

Stoch jest na skraju wyczerpania mentalnego

W konkursie oprócz Stocha wystartuje dwóch innych naszych skoczków. 36. w kwalifikacjach zajął Piotr Żyła, a 38. był Aleksander Zniszczoł. Odpadli 41. Dawid Kubacki i 48. Klemens Joniak.

Walczę do końca, choć głowa dawno już odmówiła posłuszeństwa. Mimo że jestem na skraju wyczerpania mentalnego, to jednak jestem tutaj. Dla kibiców, dla trenerów, którym dziękuję za całą pracę, no i dla siebie - podkreślił Stoch.

Słoweńcy najlepsi na swojej skoczni

Kwalifikacje zakończyły się podwójnym sukcesem głośno dopingowanych przez tłumy kibiców reprezentantów gospodarzy. Wygrał Anze Lanisek (211 m) przed Domenem Prevcem, który oddał najdłuższy skok dnia – 234,5 m.

Prevc już 6 marca w Lahti zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W Planicy broni małej Kryształowej Kuli w lotach, ale na razie zajmuje drugie miejsce, ustępując o 15 punktów Stephanowi Embacherowi. Austriak w kwalifikacjach był trzeci.

Stoch 31. w klasyfikacji generalnej

Piątkowy konkurs na mamuciej skoczni Letalnica ma się rozpocząć o godz. 15. Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową mężczyzn oraz indywidualną kobiet, bez Polek. W niedzielę odbędzie się ostatni w sezonie 2025/26 konkurs z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie Stoch zajmuje w niej 31. miejsce, ale w Planicy zabraknie kilku wyprzedzających go skoczków, w tym trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka.

