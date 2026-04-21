Słynny skoczek narciarski miał wypadek na rowerze. We krwi wykryto 2,5 promila alkoholu

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:59
Robert Kranjec trafił do szpitala. Słynny słoweński skoczek narciarski doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na rowerze. Według miejscowych mediów 44-latek był pod wpływem alkoholu.

Kranjec przetransportowany śmigłowcem do Lublany

Do wypadku z udziałem słoweńskiego skoczka narciarskiego doszło w okolicy wsi Spodnja Lipnica. Według relacji świadków Kranjec zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w krawężnik. W wyniku upadku sportowiec doznał poważnych obrażeń.

Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej Kranjec został przewieziony do pobliskiego szpitala. Na miejscu lekarze stwierdzili, że skoczek narciarski wymaga specjalistycznej opieki i w efekcie 44-latka przetransportowano śmigłowcem do kliniki w Lublanie. Obecnie stan poszkodowanego jest poważny, ale stabilny.

Ponad dwa promile w organizmie skoczka narciarskiego

Słoweńskie media informują, że Kranjec w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z ustaleniami policji skoczek narciarski miał mieć 2,5 promila we krwi.

Kranjec karierę sportową zakończył w 2019 roku. W swoim dorobku ma tytuł mistrza świata w lotach narciarskich. Słoweniec dwukrotnie zdobył małą Kryształową Kulę przyznawaną za triumf w Pucharu Świata w lotach narciarskich. Były skoczek może się też pochwalić brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku zdobytym w konkursie drużynowym.

