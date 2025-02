Lehmann zapisał piękną kartę w historii futbolu

Lehmann to jeden z najwybitniejszych niemieckich bramkarzy. W swoim piłkarskim CV może się pochwalić gra w barwach takich klubów jak: Schalke Gelsenkirchen, Borussia Dortmund, Arsenal Londyn czy AC Milan. W dorobku ma tytuły mistrza Niemiec, Anglii i Włoch. Z narodową drużyną naszych zachodnich sąsiadów zdobył srebrny medal mistrzostw świata w 2002 roku i brązowy, cztery lata później.

Poza boiskiem Lehmann może się pochwalić bogatą "kartotekę". Był golkiper reprezentacji Niemiec do aniołków nie należy.

Lehmann sporo ma na sumieniu

55-latek w przeszłości napadł na kierowcę innego samochodu. Za użycie wobec mężczyzny przemocy został ukarany przez sąd grzywną. Na swoim koncie ma również rasistowskie, ksenofobiczne oraz homofobiczne wpisy, wypowiedzi i żarty.

Na tym nie koniec. Całkiem niedawno Lehmann usiłował zniszczyć 92-letniemu sąsiadowi garaż piłą mechaniczną, ponieważ zasłaniał mu widok na jezioro.

Lehmann wracał autem z Oktoberfest

Teraz w sądzie swój finał znalazła sprawa z końca września 2024 roku. Lehmann został w nocy zatrzymany przez policję w centrum Monachium. Były bramkarz pod wpływem alkoholu wracał samochodem z Oktoberfest.

Najdroższa przejażdżka w życiu Lehmanna

Sąd wziął pod uwagę, że to nie pierwsze wykroczenie Lehmanna i wymierzył mu surową karę finansową. Teraz niemiecki sąd w końcu wydał wyrok skazujący za jazdę po pijanemu. Według niemieckiego dziennika "Bild" Lehmann musi zapłacić 171 tysięcy euro! W przeliczeniu na złotówki daje to sumę około 723 tysięcy. To z pewnością była najdroższa przejażdżka w życiu byłego piłkarza.