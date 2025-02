Bruk-Bet Termalica na dobrej drodze do Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica ma za sobą bardzo udaną jesień. Piłkarze z Małopolski wygrali 14 meczów i z pięcioma punktami przewagi nad Arką Gdynia prowadzą na zapleczu Ekstraklasy.

Reklama

Na wiosnę cel jest jeden - awans. Podopieczni Marcina Brosza są na dobrej drodze do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jeśli w drugiej części sezonu nie nastąpi jakaś katastrofa, to Bruk-Bet Termalica w przyszłym sezonie ponownie zawita do grona najlepszych klubów w Polsce.

Piłkarze okradzeni z butów

Żeby ryzyko niepowodzenia ograniczyć do minimum i jak najlepiej przygotować się do wiosennej kampanii zespół z Niecieczy w przerwie zimowej udał się na obóz przygotowawczy do Turcji. Tam spotkała ich niemiła historia.

Piłkarze Bruk-Bet Termaliki w hotelu padli ofiarą złodzieja. Już pierwszego dnia pobytu z korytarza na ich piętrze zginęło osiem i pół par butów, w których trenują i grają - informuje "Przegląd Sportowy Onet".

Gracze z Niecieczy ofiarami niemieckiego turysty

Reklama

Powstał spory problem, bo zawodnicy zostali pozbawieni swojego podstawowego narzędzia pracy. Piłkarze już chcieli na własną rękę zaopatrzyć się w nowe "korki", ale na szczęście szybka reakcja pracowników hotelu pozwoliła ustalić sprawcę kradzieży i odzyskać buty.

Po przejrzeniu zapisu z kamer hotelowego monitoringu okazało się, że nie była to zaplanowana akcja. Buty ukradł turysta z Niemiec, który nadużył tego wieczoru napojów wysoko procentowych. Mężczyzna oddał piłkarzom korki i zapłacił karę.

Miejmy nadzieję, że feralna przygoda z butami nie odbije się na formie piłkarzy z Niecieczy. Bruk Bet Termalica pierwszy mecz w rundzie wiosennej rozegra w piątek 14 lutego. Przeciwnikiem ekipy prowadzonej przez Brosza będzie Odra Opole.