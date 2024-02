Cezary Kulesza o alkohol i PZPN został zapytany podczas gali tygodnika "Piłka Nożna".

Jak pan się odniesie do tego, że wokół PZPN słowo wódka jest odmieniane przez absolutnie wszystkie przypadki w ostatnim czasie? - tak brzmiało pytanie zadane przez jednego z dziennikarzy.

Trudno mi na to reagować. Każdy reaguje tak, jak uważa. Nie przyjmuję tej krytyki, bo żeby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, to trzeba dać alkomat, prawda? Jak pan prowadzi samochód, po czym może policja stwierdzić? Po tym, jak panu poda alkomat. Wiemy, że można różne rzeczy pisać, tylko że to są rzeczy niesprawdzone i ja mam na to dowody - odpowiedział prezes PZPN.