Zmarzlik w decydującym biegu pokazał mistrzowską klasę

Pięciokrotny mistrz świata Zmarzlik, który był najlepszy w Maillli w 2017, 2021, 2022 i 2024 roku, w rundzie zasadniczej jeździł bardzo równo, jednak bez błysku. W czterech startach był drugi, piąty wyścig wygrał, ale 11 punktów pozwoliło mu zająć dopiero szóste miejsce w tej fazie zawodów. Kubera wprawdzie wygrał swój pierwszy wyścig, ale w czterech kolejnych zdobył tylko trzy punkty i nie zakwalifikował się do biegów ostatniej szansy z udziałem żużlowców z miejsc 3-10. Bezpośredno do finału awansowali Kurtz i Australijczyk Jason Doyle.

Reklama

W biegu decydującym o awansie do finału Zmarzlik pokazał mistrzowską klasę. Wprawdzie po starcie był trzeci, ale później efektowanie wyprzedził Czecha Jana Kvecha oraz Australijczyka Jacka Holdera, zapewniając sobie miejsce w decydującym wyścigu. Po chwili stawkę finalistów uzupełnił Brytyjczyk Daniel Bewley.

Zmarzlik liderem klasyfikacji generalnej

Reklama

Ostatni wyścig wieczoru miał dwie, podobne do siebie odsłony. W pierwszej najlepiej wystartował Kurtz, a tuż za nim jechał atakujący go Zmarzlik. Na tor upadł jednak Doyle i bieg został przerwany. W powtórce ponownie najszybszy spod taśmy był Australijczyk, znowu drugi był Polak, jednak tym razem różnica między nimi była większa i kolejność nie zmieniła się już do mety. Trzecie miejsce zajął Bewley.

W klasyfikacji generalnej Zmarzlik ma 131 pkt, Kurtz 122, a trzeci, ale już z dużą stratą jest Szwed Fredrik Lindgren - 99 pkt. Kubera zajmuje dziewiąte miejsce - 51 pkt. Kolejna runda cyklu GP odbędzie się 2 sierpnia w Rydze.

Wyniki:

1. Brady Kurtz (Australia)

2. Bartosz Zmarzlik (Polska)

3. Daniel Bewley (W. Brytania)

4. Jason Doyle (Australia)

5. Fredrik Lindgren (Szwecja)

6. Jan Kvech (Czechy)

7. Robert Lambert (W. Brytania)

8. Jack Holder (Australia)

Klasyfikacja generalna po siedmiu z 10 eliminacji:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 131 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 122

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 99

4. Daniel Bewley (W. Brytania) 97

5. Jack Holder (Australia) 86

6. Andrejs Lebedevs (Łotwa) 59

. Max Fricke (Australia) 59

8. Robert Lambert (W.Brytania) 57

9. Dominik Kubera (Polska) 51

...

17. Patryk Dudek (Polska) 16

20. Oskar Paluch (Polska) 2