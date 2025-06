Zmarzlik wygrał fazę zasadniczą

Po rundzie GP w Gorzowie Wlkp. Zmarzlik powiększył swój dorobek do 113 punktów; 18 wywalczył w turnieju, a dwa za trzecie miejsce w poprzedzającym go sprincie. Drugi w klasyfikacji generalnej Brady Kurtz ma 102 pkt. Trzeci jest Lindgren - 87.

Reklama

Dominik Kubera był w Gorzowie 11. Startujący z „dzika kartą” Oskar Paluch uplasował się na 15. miejscu. Jadący jako rezerwowi Bartłomiej Kowalski i Kevin Małkiewicz zajęli, odpowiednio, 16. i 18. pozycję.

Fazę zasadnicza turnieju wygrał Zmarzlik przed Kurtzem. Obaj automatycznie zameldowani się w finale. Kubera nie znalazł się w czołowej dziesiątce, został sklasyfikowany na 11. miejscu i nie był mu dane uczestniczyć w walce o podium.

Vaculik po upadku nie był zdolny do dalszej jazd

Początek zawodów nie był udany dla Palucha i Kubery. W swoich pierwszych biegach zajęli czwarte miejsca. Co innego Zmarzlik, który z dużą przewagą triumfował w swym pierwszym starcie. Potem jednak był dopiero trzeci. W tym samym, piątym wyścigu Paluch był ostatni.

Kubera szybko wyciągnął wnioski i wygrał bieg ósmy. Z niego został wykluczony Martin Vaculik, który spowodował upadek Niemca Kaia Huckenbecka. Słowak także upadł i nie był już zdolny do dalszej jazdy. W tej sytuacji był zastępowany przez rezerwowych.

Reklama

W 11. wyścigu Zmarzlik jechał z Kuberą, niepokonanym dotąd Kvechem i Kurtzem. O błysk szprychy wygrał polski mistrz, przed swoim rodakiem. Potem za Vaculika jechał rezerwowy Bartłomiej Kowalski i był drugi, za Bewleyem. Z tego biegu po upadku został wykluczony Thomsen.

Kubera nie zdołał wejść do czołowej dziesiątki

W czwartej serii Paluch nie zapunktował. Kubera jechał zaraz po nim, w 14. wyścigu i też był ostatni. Zaraz potem za Huckenbecka, który wycofał się z zawodów, pojechał Kevin Małkiewicz i zajął czwarte miejsce. W swoim biegu tej serii bezkonkurencyjny był Zmarzlik, rywalizując z nim Kowalski zamknął stawkę.

W swoim ostatnim biegu fazy zasadniczej Kubera zajął czwarte miejsce i nie zdołał wejść do czołowej dziesiątki. Drugie miejsce zajął jadący wraz z nim w biegu nr 17 Paluch. Swój awans do finału w wyścigu 18. przypieczętował natomiast Zmarzlik nie dając szans rywalom i gromadząc 13 punktów. Ostatni był jadący wraz z nim Małkiewicz.

Zmarzlik podziękował kibicom

Żużlowcy z pozycji 3-10 o dwa pozostałe miejsca w finale walczyli w dwóch wyścigach barażowych. W pierwszym z nich pojechali: Szwed Fredrik Lindgren, Doyle z Australii, Duńczyk Mikkel Michelsen i Jan Kvech z Czech. Wygrał Lindgren i uzyskał prawo startu w finale. W drugim wyścigu barażowym najszybszy był Brytyjczyk Bewley i wjechał do finału. Za nim metę minęli: Andres Thomsen z Danii, Australijczyk Max Fricke i jego rodak Jack Holder.

W finale najszybszy był Kirutz, a drugi Zmarzlik. Na trzecim stopniu podium stanął Bewley, a czwarty był Lindgren. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo mogło być przecież gorzej. Dlatego zawsze trzeba wyciągać pozytywy i dalej robić swoje. (…) Duże podziękowania dla kibiców. Dziś naprawdę czułem wsparcie, aż ciarki mam do teraz. Serdecznie im dziękuję, bo zawsze wspaniale jest ścigać się przed taką publicznością. Lubię jeździć na torze w Gorzowie. Czasem jest to trudne, bo wiadomo - nie jestem tutaj (w Stali Gorzów) już trzy lata i przyjeżdżam z nowymi silnikami, które nigdy tu nie jeździły, ale nadal potrafię się tu odnaleźć, więc to jest fajne – powiedział Zmarzlik.

Wyniki sobotniej Grand Prix w Gorzowie Wlkp.:

1. Brady Kurtz (Australia)

2. Bartosz Zmarzlik (Polska)

3. Dan Bewley (Wielka Brytania)

4. Fredrik Lindgren (Szwecja)

5. Anders Thomsen (Dania)

6. Jason Doyle (Australia)

7. Max Fricke (Australia)

8. Mikkel Michelsen (Dania)

9. Jack Holder (Australia)

10. Jan Kvech (Czechy)

11. Dominik Kubera (Polska)

12. Robert Lambert (Wielka Brytania)

13. Andzejs Lebedevs (Łotwa)

14. Kai Huckenbeck (Niemcy)

15. Oskar Paluch (Polska)

16. Martin Vaculik (Słowacja)

17. Bartlomiej Kowalski (Polska – pierwszy rezerwowy)

18. Kevin Malkiewicz (Polska – drugi rezerwowy)

Klasyfikacja generalna MŚ (po 6 z 10 rund):

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 113 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 102

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 87

4. Daniel Bewley (W. Brytania) 81

5. Jack Holder (Australia) 77

6. Max Fricke (Australia) 56

7. Andzejs Lebedevs (Łotwa) 51

8. Robert Lambert (W. Brytania) 47

9. Dominik Kubera (Polska) 45

...

17. Patryk Dudek (Polska) 16

19. Oskar Paluch (Polska) 2