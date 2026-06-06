Słynny sportowiec ukarany za szpanowanie zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów

Klaebo ukarany za obnoszenie się z bogactwem

Klaebo za swoje zachowanie został ukarany przez wewnętrzny komitet członków reprezentacji Norwegii. Komitet składający się z trzech biegaczy ustalił system kar obejmujący 30 rodzajów przewinień. Biegacze muszą wpłacać do wspólnej kasy kary za m.in. spóźnienia na trening, nieodpowiedni strój, używanie smartfona podczas wspólnych posiłków i - jak w przypadku Klaebo - publiczne obnoszenie się ze swoim bogactwem.

System, który został przyjęty jednogłośnie, będzie obowiązywał do końca kolejnego sezonu, a później przeznaczymy te pieniądze na wspólną rozrywkę - powiedział pełniący funkcję kasjera Harald Oestberg Amundsen.

Słynny sportowiec przyjął karę z pokorą

Klaebo podczas konferencji prasowej norweskiej federacji narciarskiej w maju był widziany z zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów, który otrzymał od sponsora, szwajcarskiego producenta luksusowych czasomierzy. Starał się wyraźnie tak ustawać rękę, aby zegarek był widoczny jak najlepiej w kamerach i na zdjęciach fotograficznych. Właśnie za to wystawiliśmy mu karę, którą przyjął z pokorą - powiedział Amundsen na antenie kanału telewizji NRK.

29-letni Klaebo posiada w swoim dorobku 11 złotych medali olimpijskich, co czyni go najbardziej utytułowanym zimowym olimpijczykiem. W mistrzostwach świata 15 razy razy stał na najwyższym podium, sześciokrotnie wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata i odniósł 113 zwycięstw indywidualnie.