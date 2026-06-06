Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny sportowiec ukarany za szpanowanie zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:37
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Słynny sportowiec ukarany za szpanowanie zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów
Słynny sportowiec ukarany za szpanowanie zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów/East News
Johannes Klaebo bardzo chciał się pochwalić swoim drogim zegarkiem. Multimedalista olimpijski w biegach narciarskich tak się obnosił z błyskotką wartą 300 tysięcy dolarów, że został za to ukarany. Za szpanowanie musi zapłacić 600 dolarów grzywny.

Klaebo ukarany za obnoszenie się z bogactwem

Klaebo za swoje zachowanie został ukarany przez wewnętrzny komitet członków reprezentacji Norwegii. Komitet składający się z trzech biegaczy ustalił system kar obejmujący 30 rodzajów przewinień. Biegacze muszą wpłacać do wspólnej kasy kary za m.in. spóźnienia na trening, nieodpowiedni strój, używanie smartfona podczas wspólnych posiłków i - jak w przypadku Klaebo - publiczne obnoszenie się ze swoim bogactwem.

System, który został przyjęty jednogłośnie, będzie obowiązywał do końca kolejnego sezonu, a później przeznaczymy te pieniądze na wspólną rozrywkę - powiedział pełniący funkcję kasjera Harald Oestberg Amundsen.

Słynny sportowiec przyjął karę z pokorą

Klaebo podczas konferencji prasowej norweskiej federacji narciarskiej w maju był widziany z zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów, który otrzymał od sponsora, szwajcarskiego producenta luksusowych czasomierzy. Starał się wyraźnie tak ustawać rękę, aby zegarek był widoczny jak najlepiej w kamerach i na zdjęciach fotograficznych. Właśnie za to wystawiliśmy mu karę, którą przyjął z pokorą - powiedział Amundsen na antenie kanału telewizji NRK.

29-letni Klaebo posiada w swoim dorobku 11 złotych medali olimpijskich, co czyni go najbardziej utytułowanym zimowym olimpijczykiem. W mistrzostwach świata 15 razy razy stał na najwyższym podium, sześciokrotnie wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata i odniósł 113 zwycięstw indywidualnie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: grzywnaJohannes Klaebozegareksłynny sportowiec
Powiązane
Klaebo za 6 złotych medali igrzysk olimpijskich nie dostanie ani grosza. Norwegia ma swoje zasady
Klaebo za 6 złotych medali igrzysk olimpijskich nie dostanie ani grosza. Norwegia ma swoje zasady
Kosmiczny wyczyn Klaebo. Norweg ma już 9 złotych medali igrzysk olimpijskich
Kosmiczny wyczyn Klaebo. Norweg ma już 9 złotych medali igrzysk olimpijskich
Johannes Hoesflot Klaebo zdobył 10. złoty medal na igrzyskach olimpijskich
Johannes Hoesflot Klaebo zdobył 10. złoty medal na igrzyskach olimpijskich
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny sportowiec ukarany za szpanowanie zegarkiem wartym 300 tysięcy dolarów »
Zobacz
|
Policjant przy radiowozie ogląda obraz z dronów
Od rana 4 czerwca już nie musisz wyprzedzać. Oto nowe zasady na drogach
kwiaty peonii piwonie
Wystarczy pół łyżeczki i zapomnisz o zwiędniętych kwiatach. Genialny patent na świeże piwonie
Toyota inwestuje w Polsce. Japończycy na Dolnym Śląsku ruszają z nowymi projektami
Toyota inwestuje 7 miliardów w polskie miasta. "Budują Japonię dla Europy"
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda trzęsie rynkiem. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj