Klaebo we Włoszech zdobył cztery złote krążki

29-latek z Oslo zdobył czwarty złoty medal igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej zwyciężył w biegu łączonym 2x10 km, sprincie techniką klasyczną oraz na 10 km techniką dowolną.

Klaebo ma jeszcze szanse na dwa medale

Osiem lat temu w Pjongczangu Klaebo wywalczył trzy złota, a w 2022 roku w Pekinie - dwa złote medale, srebrny i brązowy. Swój dorobek może jeszcze poprawić, ponieważ we Włoszech czekają go jeszcze dwa starty.

Klaebo przypieczętował złoto dla Norwegii

Klaebo biegł na ostatniej zmianie sztafety i przypieczętował triumf Norwegów. Srebrny medal wywalczyli Francuzi, a brązowy Włosi.