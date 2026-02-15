Johannes Hoesflot Klaebo zapisał się w historii. Norweski narciarz został pierwszym sportowcem, który wywalczył dziewięć złotych medali zimowych igrzysk olimpijskich. W niedzielę w Tesero triumfował z kolegami w sztafecie 4x7,5 km.
Klaebo we Włoszech zdobył cztery złote krążki
29-latek z Oslo zdobył czwarty złoty medal igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej zwyciężył w biegu łączonym 2x10 km, sprincie techniką klasyczną oraz na 10 km techniką dowolną.
Klaebo ma jeszcze szanse na dwa medale
Osiem lat temu w Pjongczangu Klaebo wywalczył trzy złota, a w 2022 roku w Pekinie - dwa złote medale, srebrny i brązowy. Swój dorobek może jeszcze poprawić, ponieważ we Włoszech czekają go jeszcze dwa starty.
Klaebo przypieczętował złoto dla Norwegii
Klaebo biegł na ostatniej zmianie sztafety i przypieczętował triumf Norwegów. Srebrny medal wywalczyli Francuzi, a brązowy Włosi.
