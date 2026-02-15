Vonn kolejną operację przejdzie w USA

Vonn, która złamała nogę wskutek wypadku na trasie olimpijskiego zjazdu, opuściła w niedzielę szpital w Treviso. Słynna narciarka alpejska pojechała na miejscowe lotnisko - poinformowała agencja Reutera.

W sobotę 41-letnia Vonn napisała na Instagramie, że jej czwarta operacja przebiegła pomyślnie i z niecierpliwością oczekuje powrotu do domu. Dodała, że wciąż ma przed sobą "długą drogę" w związku z kolejną operacją zaplanowaną w Stanach Zjednoczonych.

13. sekunda pechowa dla Vonn

Amerykanka wystartowała w ubiegłą niedzielę w zjeździe olimpijskim, mimo że 30 stycznia w szwajcarskiej Crans-Montanie doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata. Nieźle radziła sobie podczas treningów w Cortinie d’Ampezzo, startując z ortezą chroniącą staw.

Jadąca jako 13. zawodniczka Vonn upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec.

Vonn wróciła po sześcioletniej przerwie

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.