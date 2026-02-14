Żurek znów na czwartym miejscu

Żurek z wynikiem 34,35 s zajął czwarte miejsce, które przez sportowców uznawane jest za najgorsze z możliwych. Wygrał Amerykanin Jordan Stolz - 33,77, który wcześniej w tegorocznych igrzyskach triumfował na 1000 m.

Drugi, podobnie jak na 1000 m, był Holender Jenning de Boo - 33,88, a trzeci Kanadyjczyk Laurent Dubreuil - 34,26. Dziś Żurkowi do podium zabrakło 0,09.

Żurek o 0,07 s od medalu

Na dystansie dwukrotnie dłuższym Żurek również był czwarty. Walkę o medal przegrał o 0,07 s. Polak, który przed igrzyskami był zaliczany do grona faworytów może czuć spory niedosyt.

Semirunnij zdobył medal dla Polski

W sobotę startowali też dwaj inni reprezentanci Polski. Marek Kania zajął ósme miejsce - 34,48, a Piotrowi Michalskiemu czas 35,10 wystarczył do 24. pozycji. W piątek srebrny medal na 10 000 m wywalczył dla Polski urodzony w Rosji Władimir Semirunnij.