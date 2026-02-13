Mężczyzna na ponad 11 miesięcy trafi do więzienia

Za 44-letnim mężczyzną list gończy rozesłał sąd w Bolzano na północy Włoch w 2010 roku w związku z ciążącym na nim wyrokiem. Musi on odbyć karę 11 miesięcy i tygodnia więzienia za serię włamań i kradzieży w sklepach. Poszukiwany Słowak przyjechał do Mediolanu i zatrzymał się w jednym z pensjonatów.

Gdy w środę wybierał się do obiektu olimpijskiego o nazwie Santa Giulia Arena na mecz hokejowy swojej reprezentacji z Finlandią, został zatrzymany przez karabinierów, zawiadomionych o tym, że zameldował się w tym hotelu na podstawie rejestracji jego danych. Złodziej został przewieziony do mediolańskiego więzienia San Vittore.

